$!Lydia Cacho pide condena máxima contra Mario Marín: ‘Usted es responsable de mi tortura’

“Le pido su señoría que recuerde que la red de vínculos criminales va desde arriba , desde el vínculo del gobernador hasta abajo, hasta el último de los pederastas que abusó de estas niñas. Que yo fui torturada para callar mi voz : dentro de mi voz, de mi palabra, de mi libro ‘Los demonios del Edén’, están las voces de cientos de niñas y niños abusados por hombres , cómplices, amigos, compadres, de hombres como el Gobernador Mario Marín”, dijo la periodista.

Durante la audiencia de vista realizada el jueves de manera virtual, Lydia Cacho pidió a la Jueza María José Pech Sáenz , titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Cancún , que otorgue a Marín Torres la máxima pena de 12 años por haber utilizado el aparato de justicia desde el poder.

“ Usted es responsable por haberme torturado , los policías hablaban de usted y las órdenes que les iba dando por teléfono”, dijo de frente la periodista y activista Lydia Cacho al ex Gobernador Mario Marín Torres , a quien se enfrentó (de manera virtual) por primera vez desde el 2005 , en la audiencia de vista que definirá en máximo 60 días si el “Góber precioso” es culpable del delito de tortura .

Lydia Cacho reiteró la acusación contra Marín refiriendo el audio en comunicación con el empresario José Kamel Nacif Borge, en donde Marín aduce que le mandó a dar un “coscorrón”.



Una larga espera: 21 años sin veredicto ni justicia

La periodista mexicana, exiliada en España, cuestionó la huída de Marín Torres por casi dos años, desde que se giró la orden de aprehensión en su contra en abril de 2019 hasta su detención en febrero de 2021.

“¿A qué le tenía miedo cuando se dio a la fuga si no era culpable? Porque yo como ciudadana, sin ningún poder, llevo 21 años enfrentándolo a usted y a todos los poderosos que defienden la explotación sexual infantil”.

Más adelante también agregó que Marín “huyó porque sabe que es responsable, culpable de tener una red de vínculos para protección de la delincuencia organizada, que protege a las redes de trata y explotación sexual”.

Lydia Cacho destacó que solicitará la reparación integral del daño que incluye una disculpa pública a ella por haber ordenado su tortura y detención ilegal, y a la sociedad poblana.



La defensa de Mario Marín busca la absolución

Al presentar sus argumentos, la abogada defensora de Marín Torres, Pamela de Jesús Ramírez Cruz, señaló la exoneración de José Kamel Nacif Borge, liberado de toda responsabilidad en 2021 por el delito de tortura en contra de la periodista.

Atribuyó a que las llamadas exhibidas públicamente en las que Marín Torres se refiere a “haberle dado un coscorrón” a Cacho fueron obtenidas de manera ilegal y que no existió ningún documento legal que sostenía una orden de detención contra la periodista.

Al hacer uso de la voz, Mario Marín leyó un documento en el que pidió a la Jueza su absolución y liberación, asegurando que no se ha podido comprobar su responsabilidad ni la legalidad de las pruebas.

La abogada Araceli Andrade Tolama, defensora de Lydia Cacho, respondió que las grabaciones que nunca fueron desvirtuadas por el imputado y que “sería ingenuo y hasta absurdo pensar que un gobernador o cualquier ente de poder suscribiera un oficio en el que dijera vayan y torturen a tal persona”, lo que se entiende mediante un análisis de contexto.



Resolución judicial: plazos y amparos pendientes

Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la representante legal de la periodista mantienen confianza en que el ex Gobernador de Puebla sea sentenciado con la pena máxima de 12 años que establece la ley en materia de tortura vigente cuando ocurrieron los hechos en 2005.

Araceli Andrade Tolam, dijo que la Jueza tendrá un plazo máximo de 60 días para resolver lo conducente, tras la audiencia de vista que se realizó este jueves.

Sin embargo, antes deberá quedar resuelto el amparo que había promovido la defensa de Mario Marín ante un Tribunal Colegiado de Apelación, en donde había solicitado una nueva resolución sobre la medida cautelar de prisión domiciliaria que se le había revocado, en virtud de su estado de salud.