La activista Cecilia Flores, una madre buscadora de Sonora, acudió a Palacio Nacional para entregarle al Presidente de México la “pala de mando”, en reclamo por el poco apoyo del Estado mexicano para la búsqueda de los desaparecidos.

“Vine a tocar las puertas de Palacio @lopezobrador_ para entregarle la pala con la que busco a mis hijos”, expresó en redes sociales al dar a conocer su visita al recinto oficial.

Esta pala nunca debió estar en sus manos, manifestó, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado

“Tome el mando Presidente, hágase cargo de los desaparecidos”, reclamó.

“Esta pala debió usarse para hacer los surcos donde se siembran semillas, esa ropa debió ser lo que le quitara el frío a nuestros hijos y no una señal de que encontramos un cuerpo, esta madre debió hacerse vieja rodeada de sus hijos y no rodeada de desiertos que esconden cuerpos”, expresó.

“Esta pala nunca debió estar en mis manos nunca, pero la tuve que agarrar por necesidad para encontrar a mis hijos, pero tenemos tres años de persecución mi familia y yo, sufriendo muchísimas cosas, porque estamos haciendo el trabajo que le correspondería al Gobierno”, asentó en un mensaje público afuera de Palacio Nacional.

Por esa razón, dijo que iba a entregarle la pala al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que él sea el que se encargue de la búsqueda, investigación y localización de sus desaparecidos, sin tener que estar arriesgando su vida constantemente.

Flores expuso que ella quería entregarle personalmente esa pala, sin intermediarios, para que asuma su responsabilidad que prometió cuando asumió como Presidente, de darle atención a las víctimas.

“Quiero que ellos hagan su trabajo, que ya no tengamos que ser nosotras, las madres, las que arriesguemos la vida constantemente, madres amenazadas como yo, desaparecidas como Lorenza Cano, un tema que nadie toca y las madres se están matando porque están buscando a sus desaparecidos”, expresó.

No se quiere convertir en una estadística, manifestó, de las madres que pierden la vida por buscar a sus hijos y busca que el gobierno encuentre a sus hijos, al que les ha dado todas las herramientas para que lo hagan y no lo han hecho porque no quieren.

Cecilia Flores dijo que se necesita que el Gobierno escuche las peticiones, las plegarias, las súplicas, de las madres que buscan a sus hijos.

En la conferencia mañanera de este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la “pala de mando” la podía dejar en Palacio Nacional y que sobre el tema de las madres de desaparecidos, lo abordaría este martes.