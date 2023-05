“Cada vez tengo más miedo, pero también tengo miedo a salir corriendo y dejar de buscar a mis hijos, porque mis hijos la única oportunidad que tienen de volver a casa es que yo los siga buscando y lamentablemente ante tantas amenazas que he recibido por la lucha por buscar a Marcos y Alex y a tantas familias como lo estamos haciendo, pues, estoy siendo amenazada lamentablemente muchísimo muy fuerte”, se escucha a Ceci en un video.

“Tengo mucho miedo, tengo miedo de que me quiten la vida y que me hagan daño y que mis hijos dejen de ser buscados porque no tengo el apoyo de las autoridades de búsqueda en la investigación de Marcos y de Alex y tengo muchísimo miedo a que alguien me haga algo por eso hago este video”, añadió en el video.