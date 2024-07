La madre buscadora Virginia de la Cruz López denunció ante el Poder Legislativo de Zacatecas que después de ocho meses, el Servicio Médico Forense (Semefo) de la entidad apenas le entregó el cuerpo de su hijo de 21 años, quien desapareció el 2 de noviembre de 2023. Esto a pesar de acudir en repetidas ocasiones a la institución y de saber que el cuerpo del joven ingresó ese mismo mes.

En un foro de participación ciudadana celebrado el jueves para tratar el tema de atención y seguimiento a la crisis financiera del ISSSTE de Zacatecas, la madre buscadora tomó el micrófono para señalar los intentos que ha realizado para ser escuchada por su caso, sin embargo, no ha obtenido una respuesta.

En su denuncia, de la Cruz López dijo que ha buscado a los diputados y al gobernador del estado, David Monreal Ávila, pero subrayó que el mandatario “nunca la ha atendido”.

“Nunca me daban razón de mi hijo”

La madre, quien también busca a su yerno, explicó que su hijo desapareció el pasado 2 de noviembre y recientemente el Semefo le entregó su cuerpo luego de que ella fuera a buscarlo en múltiples ocasiones, por lo que exige a las autoridades que “revisen a sus trabajadores” ante el actuar de la institución.

“Yo lo que quiero es que revisen a sus trabajadores, en dónde andan, en dónde están. ¿Por qué? Porque la pinche Semefo apenas me acaba, óigalo bien y eso porque yo fui a buscar a mi criatura”, expresó.

Dejando a un lado el micrófono con el tomó la palabra en el foro, Virginia añadió: “Duró ocho meses ahí en la Semefo. Iba yo y preguntaba y preguntaba por mi niño y nunca me daban razón de mi hijo, cuando mi hijo llegó el mismo mes que desapareció”.

Madre buscadora cuestiona a las autoridades: “¿a qué se dedican?”

Durante su denuncia, de la Cruz cuestionó la labor de las autoridades, pues, según dijo nuevamente, ha buscado el diálogo con el gobernador pero hasta el momento él no la ha recibido. “Nunca me ha dado la cara”, expresó.

Tras mencionar que acaba de sepultar a su hijo, la madre buscadora también dijo que durante los ocho meses de búsqueda y de insistir en Semefo, no la llamaron a pesar de contar con información suficiente.

“Tenían ADN, tenían teléfono, tenían dirección y nunca me llamaron, pero yo no dejaba de insistir por mi criatura... Mi niño ahí tiene desde el día 30 de noviembre, yo lo reporté y todo, tenían todo para que me localizaran. ¿Por qué no hacen nada? Porque agarran dinero mal habido”, apuntó.

Virginia también dijo que busca que se haga justicia por el caso de su hijo y por las acciones del Semefo.

Asimismo, comentó entre lágrimas que ella fue elemento de la Policía Preventiva y portó con orgullo su uniforme durante 25 años, sin embargo, señaló que “ahora es pura corrupción y solo les interesa el dinero mientras las familias están destrozadas”.

Fiscalía investiga omisiones en el caso de madre buscadora

Tras la denuncia de Virginia de la Cruz, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

La dependencia publicó en redes sociales que en caso de responsabilidad u omisión, sancionará al servidor público.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ha dado inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer tal situación y, en caso de responsabilidad u omisión, sancionar al servidor público”, dijo.