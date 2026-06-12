Madre buscadora denuncia amenazas de muerte tras protestar en el Mundial de Fútbol

Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo “Una Luz en el Camino”, acusó haber recibido amenazas de muerte horas después de ofrecer una entrevista en el programa Aristegui Noticias, en la que denunció lo que describió como la “violencia pasivo agresiva” del Gobierno de México contra las madres buscadoras que se manifestaron en la Ciudad de México durante el partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

“Acabo de dar una entrevista y ya me amenazaron, que me callara. Me mandaron un mensaje. Ya no quiero dar más declaraciones porque tengo niños. No sé quién fue. Obviamente si voy a la Fiscalía puede ser el mismo Gobierno. A pesar de que ya traigo seguridad privada, pues el mismo Gobierno me sigue chingando. Ya no puedo hablar de nada”, declaró Palmeros vía telefónica.

La activista, quien en enero de 2026 localizó en la zona del Ajusco cinco restos óseos de su hija Monserrat Uribe, desaparecida en julio de 2020, señaló que el mensaje recibido fue explícito en sus exigencias.

“Me dijeron: ‘Necesitamos que ya guarde silencio, que no dé más declaraciones y otras cosas que no te puedo decir’”.

Las amenazas se produjeron en el contexto de una escalada de tensión entre los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las autoridades federales.

El 11 de junio, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, advirtió en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el Gobierno investigaría con qué recursos habían logrado trasladarse a la Ciudad de México los familiares de personas desaparecidas provenientes de Jalisco.

Ese mismo día, lonas de denuncia colgadas por las buscadoras en el Ángel de la Independencia fueron arrancadas por asistentes a las celebraciones del partido inaugural que las utilizaron para cubrirse de la lluvia.

Tres aficionados de la Selección Nacional, en aparente estado de ebriedad, tomaron una de las mantas con los datos de una persona desaparecida y reaccionaron de forma violenta cuando las madres buscadoras reclamaron la devolución.

Un reportero que intentó intervenir también fue agredido.

Las buscadoras presentaron denuncia formal contra los tres individuos identificados en un video que circuló en redes sociales.

Palmeros, en entrevista con el diario Reforma, rechazó la versión de Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia matutina del 12 de junio señaló que en las manifestaciones habían sido más los funcionarios públicos que los manifestantes.

“Éramos más de mil 200. Vinieron de toda la República Mexicana y ahora es una vergüenza que digan que van a investigar de dónde vinieron los recursos”, respondió.

“Somos padres, madres, hijos, hermanas que tenemos nuestros colectivos autogestivos, hacemos rifas, vendemos cosas, hasta la misma alma le empeñamos al diablo para poder venir a este tipo de eventos, porque teníamos que reaccionar ante un evento mundial para visibilizar a nuestros seres queridos desaparecidos”, afirmó.

La activista también cuestionó el desinterés oficial ante las más de 130 mil personas desaparecidas en México desde 2006, y acusó que el Gobierno pretende impedir que las denuncias de los colectivos afecten la imagen del País durante el torneo mundialista.

“Nos manifestamos pacíficamente. Reprochamos el posicionamiento de Claudia Sheinbaum. Es una vergüenza nacional para nosotros”, declaró.