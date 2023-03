Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos, cuestionó a Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, porque presume tener pruebas de la presunta corrupción del ex Presidente Enrique Peña Nieto y no procede en su contra.

En videoconferencia, durante la audiencia intermedia presidida por Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Federal en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la mujer dio lectura a una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que criticó que su hijo estuviera preso y no los ex funcionarios y legisladores a los que denunció.

En su misiva, Austin y Solís manifestó al Mandatario que seguía sin saber por qué hace un año el Gobierno federal reculó cuando estaba a punto de firmarse un acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad que significa la suspensión condicional de los procesos, así como la libertad para ella y su hijo.

Asimismo, en su carta fechada el 13 de marzo, la madre del ex director general de Pemex también afirmó que las mujeres de su familia estaban siendo perseguidas, “siendo inocentes”. Esto, debido a las acusaciones que versan en su contra y de su hija Gilda Susana Lozoya Austin.

“Respetuosamente me dirijo a usted, recordándole que en varias mañaneras, ha manifestado que está de acuerdo que en el caso de mi hijo Emilio, siendo testigo colaborador y valiente como usted lo ha expresado, por haber denunciado a varios ex funcionarios del sexenio pasado que incurrieron en sobornos para lograr la Reforma Energética, pueda acceder a un criterio de oportunidad, con la cantidad fijada, tanto por la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la empresa Pemex”, expuso.

“Hace casi un año, en abril del año pasado, se iba a firmar, pero una hora antes de la junta se suspendió por alguna razón que nunca se nos explicó”, insistió la madre de Lozoya Austin, quien también expresó su complacencia con el juez de control Gerardo Alarcón López, por conducirse conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defender los derechos humanos, el secreto bancario y la vida privada de los ciudadanos.

“Señor Presidente: ¿Por qué mi hijo siendo testigo colaborador y habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley, está en la cárcel? ¿Por qué se nos persigue a las mujeres de la familia, siendo inocentes? Y ¿por qué no se ha llamado a los verdaderos responsables a comparecer?”, preguntó Austin y Solís al final de la audiencia intermedia.

“Usted ha dicho siempre ‘no soy tapadera de nadie’ y nosotros confiamos que usted quiere que se conozca la verdad. Lo ha reiterado en múltiples ocasiones ¿por qué señor presidente, si en más de dos ocasiones, también en la mañanera, el licenciado Pablo Gómez, titular de la UIF, ha manifestado que tiene pruebas suficientes en contra del ex presidente Peña Nieto y no se ha procedido, dejando pasar un tiempo muy valioso?

“Estoy segura que usted señor presidente, siguiendo sus valores de justicia, morales, cristianos y éticos, cumplirá lo que públicamente ha prometido varias veces”, señaló Austin y Solís, que se encuentra procesada en prisión domiciliaria y para quien la Fiscalía General de la República pidió al juez que le impusiera 21 años con 3 meses de prisión, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso Odebrecht.