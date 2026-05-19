Madre e hija son asesinadas tras secuestro en Cosoleacaque, Veracruz

Ana Lilia González Mateos, de 42 años, y su hija Yalina Cristal Lezama González, de 25, fueron privadas de la libertad por un grupo armado el 17 de mayo de 2026 en Cosoleacaque, al sur de Veracruz, y asesinadas horas después. Ambas se dedicaban al comercio.

Los cuerpos de González Mateos y Lezama González, con impactos de bala y huellas de violencia, fueron arrojados desde un vehículo en movimiento durante la madrugada del 18 de mayo de 2026 sobre la Calle Emiliano Zapata, en el Barrio Cuarto de esa localidad.

Vecinos de la zona descubrieron los cuerpos tendidos sobre la vialidad y alertaron a las autoridades. Posteriormente, elementos de seguridad localizaron abandonada la camioneta de González Mateos, en la que presuntamente ambas mujeres fueron trasladadas por sus captores.

Hasta el cierre de esta información, no se reportaba ningún detenido por el doble feminicidio. Las autoridades veracruzanas iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.