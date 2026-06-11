Madres buscadoras logran manifestarse junto al Estadio Ciudad de México pese a operativo policiaco

Colectivos de madres buscadoras lograron llegar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México en la víspera de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, luego de evadir los cercos policiacos desplegados sobre Calzada de Tlalpan.

Mientras tanto, la Secretaría de Gobernación informó que investiga quién financió el traslado de participantes provenientes de Jalisco a la protesta.

Contingentes de buscadoras que avanzaron desde la dirección norte de Calzada de Tlalpan lograron rodear el bloqueo policiaco y acceder a las inmediaciones del recinto, luego de que un grupo que marchaba en dirección sur fue encapsulado por personal del Gobierno y policías a la altura del Tren Ligero Textitlán.

Cerca de las 11:30 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con equipo antimotín aguardaban con vallas metálicas para impedir el paso.

Tras una negociación con el Comisionado Luis Gómez, se permitió a los colectivos instalarse a un costado del Estadio, desde donde arrojaron pétalos de cempasúchil y lanzaron consignas a minutos del arranque del torneo.

La noche del miércoles 10 de junio de 2026, elementos de la SSC habían impedido que un contingente de buscadoras llegara al recinto de Santa Úrsula, en la zona denominada la Última Milla.

Jaqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino, denunció lo ocurrido durante una manifestación al pie del Monumento a la Independencia.

“Ayer se nos violentó con el acceso al libre tránsito y nosotros lo único que pretendíamos era hacer una velada pacífica; íbamos acompañados de padres y un eje de iglesias, sin embargo, no fue posible”, señaló.

Palmeros añadió que “la amenaza de que no íbamos a poder llegar enfrente del estadio y después retirarnos fue cumplida y no pudimos pasar más allá de la primera milla, a pesar de que se hizo el diálogo con César Cravioto”.

Unas 50 personas de colectivos como Una Luz en el Camino, Madres Independientes Buscando a sus Hijos y Mariposas Buscando Corazones y Justicia se congregaron en el Paseo de la Reforma con lonas en las que exhibían fotografías de personas desaparecidas y consignas como “México campeón mundial en desapariciones y feminicidios” y “La pelota regresa a casa, ¿nuestros desaparecidos cuándo?”.

Palmeros precisó que “son más de 133 mil desaparecidos registrados y una cifra negra que podría duplicar” ese número.

En paralelo, la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, informó que la dependencia investiga el origen del financiamiento que permitió el traslado de participantes de Jalisco a la protesta.

“Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”, afirmó.

Rodríguez sostuvo que el Gobierno federal respeta y acompaña las demandas de los colectivos, e indicó que personal de la Segob, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estuvo presente durante la movilización.

Reiteró la solidaridad del Gobierno con las familias afectadas.

“Comprendemos lo que representa la ausencia de un ser querido y reiteramos que el Gobierno de México trabaja todos los días en coordinación con las autoridades estatales y las instituciones competentes en la localización de personas desaparecidas”, expresó.

Las acciones de los colectivos formaron parte de una serie de actividades convocadas del 6 al 12 de junio de 2026 en distintos puntos de la Ciudad de México, con el propósito de visibilizar la crisis de desapariciones en el país en el contexto de la inauguración del Mundial.

Jalisco, una de las entidades con mayor número de desapariciones registradas, fue señalada como punto de origen de varias de las familias que se movilizaron hacia la capital.