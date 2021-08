Magistrados piden evaluar desempeño del presidente del TEPJF; Vargas Valdez acusa ‘golpe de estado’

Durante la sesión pública llevada a cabo a distancia este miércoles, cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pidieron evaluar el desempeño del presidente José Luis Vargas Valdez, quien acusó de un “golpe de Estado”.

“En virtud de que son atribuciones de los magistrados electorales las que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del Tribunal y que cualquier integrante del Pleno puede someter a consideración de la Sala Superior propuestas adicionales a la orden del día, solicito someter a los integrantes del pleno, en esta misma sesión pública, el punto relativo al análisis de las funciones y desempeño de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, propuso el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.

El punto propuesto, sin estar agendado, fue respaldado por los magistrados Janine Madeline Otálora Malassis, Indalfer Infante Gonzales, Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña. Sólo Mónica Aralí Soto Fregoso y el presidente se opusieron a analizar dicho asunto.

“Les quiero pedir de la manera más atenta y más respetuosa que estén a la altura de su investidura constitucional. No estén intentando o provocando un golpe de Estado, porque sencillamente no existe esa atribución para pretender evaluar a la presidencia y pretender ocupar la posición que hoy tengo como presidente y para la cual y recordarán ustedes me eligieron [...] Les advierto que el punto no esta a consideración de este Pleno”, le dijo Vargas Valdez a sus homólogos.

El magistrado presidente del TEPJF afirmó que la propuesta de De la Mata Pizaña carece de fundamento constitucional, toda vez que el desempeño de su cargo es vigilado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de forma anual entrega un informe a sus pares donde se ponen a evaluación el ejercicio de su encargo.

Durante su intervención, la magistrada Soto Fregoso alertó a sus pares que intentar llevar como un punto a discusión la evaluación al desempeño de Vargas Valdez al frente del TEPJF violentaría el carácter de la sesión, que era para resolver temas jurisdiccionales electorales.

“De no hacerlo así, señalo, estarían ustedes, como ya lo dijo la magistrada Soto, obstruyendo la justicia electoral y déjenme decirles que eso constituye un delito y es en ese sentido les pido platiquemos si hay inconvenientes fuera de esta sesión pública pero no así donde ustedes interrumpan de manera sorpresiva y con esta mayoría que han creado”, argumentó Vargas Valdez.

“Les vuelvo a pedir que ponderen no generar una crisis constitucional en este momento al país, a la República, al sistema constitucional y que nos aboquemos a estudiar los asuntos y a discutir los asuntos estrictamente jurisdiccionales señaló el magistrado presidente.

“No voy a poner el punto a consideración, ya se los dije, y creo que insistir es desgastar a la justicia, es obstruir la justicia en torno a los asuntos que hoy están listados y eso lleva responsabilidad”, agregó el presidente del TEPJF.

La mayoría contra Varga Valdez reviraron que la normatividad del TEPJF faculta a los magistrados a proponer la inclusión de cualquier asunto al orden del día de cada sesión y le exigieron que someta a votación la propuesta de De la Mata Pizaña.

El presidente del TEPJF afirmó que no está en sus planes renunciar a la titularidad de dicho órgano colegiado y que de tener inconformidades con su desempeño, sus pares están en todo su derecho de enviarle por escrito la evaluación a su desempeño. “La leeré con mucho detenimiento para mejorar las labores del Tribunal”, indicó.

De forma unilateral, Vargas Valdez forzó a un receso de la sesión pública para evaluar si ésta puede continuar y ordenó que se cortara la transmisión de la misma. Los cinco magistrados que pedían cuentas al presidente, firmaron un oficio exigiendo la reanudación.

MAGISTRADOS RECLAMAN AL PRESIDENTE DEL TEPJF POR HABLAR DE VOTO ‘EN MANADA’

El 28 de julio, cinco magistrados de la Sala Superior del TEPJF reclamaron al presidente del organismo, José Luis Vargas Valdez, sus señalamientos en el sentido de que él no hace votaciones “en bloque” o “en manada”.

“Yo quisiera decirle a la magistrada [Mónica] Soto Fregoso que, en aras de su presagio de que todos votaremos en contra, yo le diría que, en mi caso, no es así. Es decir, yo sí, lo aclaro, mi voto es independiente”, dijo Vargas Valdez durante una sesión virtual. “Mi voto no va en grupo o en manada. Mi voto es responsable a partir de cada caso concreto”, añadió.

La declaración se dio en el marco de la discusión respecto al proyecto de paridad de género del organismo público electoral local de Tamaulipas, que la magistrada Soto Fregoso pronosticó que sería rechazado.

“Yo únicamente quisiera pedirle más respeto a las y los integrantes de este pleno. No somos una manada ni integrantes de una manada. Nuestros votos, el mío, el de, me parece, de todos, son votos fundados, son votos independientes [...] Yo no me permitiría en una sesión emitir calificativos sobre la manera en la que vota alguno de mis colegas. Por ende, le pediría más respeto”, respondió la magistrada Otálora Malassis.

“Por supuesto, no estoy refiriendo simplemente el voto, el bloque. Si eso le ofendió, le pido una disculpa, simplemente fue, y no se lo dije a partir de su voto, sino a partir de un voto que anticipó la magistrada Soto que sería unánime”, argumentó Vargas Valdez.

“Simplemente establecí que, en mi forma de votar, yo no voto como manada. Eso fue lo que dije respecto de mi votación. No me referí a su votación ni a la del resto de los integrantes de este pleno”, añadió el magistrado presidente del TEPJF.

“Todos mis votos son individuales, razonados y jurídicamente establecidos (...) Creo que es importante establecerlo así, pues me parece que sería de otra forma, inclusive irracional, hacer acusaciones de grupos o manadas que no existen y que no se pueden comprobar”, acusó el magistrado De la Mata Pizaña.

“Eso es muy importante. ¡Qué bueno que lo reconozca! Efectivamente, mis posiciones siempre han sido jurídicas, porque siempre en un colegiado se toman decisiones por mayoría o por unanimidad, y si es mayoría, no significa que no se razonen o que tengan que tomarse en manada o en grupo”, resaltó el magistrado Fuentes Barrera.