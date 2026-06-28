$!Maíz nativo es clave de la soberanía alimentaria: Sheinbaum presenta en Chiapas plan para productores rurales

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el sábado que el maíz nativo debe entenderse como un bien estratégico y colectivo del País, equiparable al petróleo y a los recursos naturales, por lo que llamó a su defensa y conservación como parte de la soberanía nacional.
Las declaraciones fueron emitidas durante un acto público en, Pijijiapan, Chiapas, donde presentó el programa “El maíz es la raíz”, acompañada por el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
En ese marco, sostuvo que “así como el petróleo es nuestro, así como los recursos naturales son de la nación, de igual manera el maíz nativo es de todas y de todos los mexicanos y tenemos que defenderlo, tenemos que conservarlo”, al referirse a la importancia del maíz nativo dentro de la política pública del Gobierno federal.
En su intervención, Sheinbaum expuso que el maíz es originario de México y explicó su proceso de domesticación a partir del teosinte, una planta silvestre que, dijo, fue transformada por los antiguos pobladores del territorio.
Señaló que existen vestigios de maíz con una antigüedad aproximada de 8 mil años hallados en cuevas de Tehuacán, Puebla, y destacó la diversidad de condiciones en las que este cultivo puede desarrollarse en el país.
La Presidenta también se refirió al cambio en los sistemas de producción en las últimas décadas y a la expansión del uso de semillas híbridas. Explicó que este tipo de semilla no permite su reutilización para nuevas siembras, a diferencia del maíz nativo, lo que genera dependencia de insumos comerciales.
Al respecto, advirtió sobre la concentración del mercado de semillas al señalar que “si nosotros nos seguimos con puro maíz híbrido, la gente va a depender de comprar semillas” y que “unas cuantas empresas” se benefician de su venta.
Sobre el programa presentado, indicó que “El maíz es la raíz” busca, en primer lugar, garantizar el bienestar de las y los campesinos para que puedan cubrir su autoconsumo y contar con excedentes para la venta. También señaló que se busca asegurar precios de compra para la producción, mencionando que el maíz se adquirió en niveles cercanos a los 7 mil 200 pesos por tonelada.
Un segundo objetivo del programa es la conservación del maíz nativo. Sheinbaum señaló que su preservación es clave para evitar la dependencia del maíz híbrido y para mantener la base de la soberanía alimentaria.
En este sentido, afirmó: “el maíz nativo es origen. Si no tuviéramos el maíz nativo, perderíamos una buena parte de la soberanía alimentaria, de lo que somos como mexicanas y como mexicanos”.
El programa contempla tres componentes principales: capacitación técnica para productores, organización comunitaria para la adquisición colectiva de maquinaria y equipos, y el impulso a proyectos de valor agregado, como tortillerías o producción de tostadas con maíz nativo en las comunidades.
En el apartado de soberanía, la Mandataria amplió el concepto al señalar que no se limita al ámbito territorial. Indicó que también incluye la defensa de la cultura y las lenguas originarias, la soberanía alimentaria, energética y cultural.
Sobre este punto afirmó: “la soberanía también quiere decir garantizar que se conserven nuestras culturas, las lenguas originarias, también quiere decir que haya soberanía alimentaria” y agregó que también implica evitar la dependencia de empresas extranjeras en la producción de alimentos básicos.
Asimismo, sostuvo que la soberanía energética se relaciona con la capacidad del país para producir petróleo, gasolina y electricidad para su consumo interno. En ese contexto, afirmó que los gobiernos de la Cuarta Transformación defienden la soberanía “de todas las maneras posibles”.