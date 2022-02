Manifestantes de la CNTE arruinan la boda religiosa de Elba Esther Gordillo

Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron e hicieron destrozos en el Centro Cultural Santo Domingo, ubicado en la ciudad de Oaxaca, donde se llevaría a cabo la boda religiosa entre Elba Esther Gordillo Morales, de 77 años y ex secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez, 41 años más joven que ella.

Los manifestantes de la CNTE llevaron a cabo una marcha desde su sede hacia un salón del Jardín Etnobotánico, sitio al que entraron a la fuerza minutos antes de las 19:00 horas de este sábado. Allí destrozaron sillas, tiraron mesas y arreglos florales, además de que vandalizaron las instalaciones hechas de cantera, mientras gritaban consignas en contra de la ex líder sindical.

“¡Elba, entiende, la CNTE no te quiere!”, “Asesina, ratera, espuria”, “¡Te robaste las cuotas sindicales!”, “Elba, aquí no eres bien recibida”, gritaban los integrantes de la CNTE, quienes bloquearon durante unos minutos las calles aledañas al lugar, donde a partir de las 19:15 horas se llevaría a cabo el enlace religioso entre Gordillo Morales y Lagunas Gutiérrez, en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán.