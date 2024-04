El agua proveniente del pozo Alfonso XII contiene una mezcla de aceites y otros componentes químicos, según dio a conocer el director general de Pemex Logística, Javier Emiliano González del Villar, citado por el diario Publimetro.

El funcionario federal expresó que dichas sustancias se encontraban en “bajísima concentración”, por lo que el resultado se obtuvo después de varios análisis. Por otra parte indicó que el ducto de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que pasaba a 500 metros del pozo de agua, no presentaba fisuras, filtraciones o tomas clandestinas.

Microsismos y huachicol, las causas

Martí Batres Guadarrama, titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, informó, el 10 de abril de 2024, que su Administración identificó el punto donde se originó la problemática por el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez.

Elementos del Ejército mexicano instalaron dos plantas potabilizadoras en el Parque San Lorenzo, en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, como parte del Plan DN-III, en el auxilio de la población de dicho territorio, ante la supuesta problemática de agua contaminada, lo cual fue denunciado por vecinos de varias colonias de dicho territorio, quienes incluso acusaron afectaciones en su salud.

Dichas plantas tienen la capacidad de purificar o potabilizar hasta 5 mil litros de agua cada hora, lo que permitirá a los habitantes que acudan con sus garrafones y adquieran el agua sin tener que pagarla. Debido al supuesto problema del agua contaminada, habitantes de varias colonias de la alcaldía Benito Juárez mantenían un bloqueo en avenida Insurgentes Sur, al cruce con Xola, para exigir que se resolviera la situación.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Pemex colaboraba con el Gobierno de la Ciudad de México en determinar las causas de la contaminación del líquido.

“Se está haciendo la investigación, lo primero en estos casos es la protección a la población civil, que no vaya a presentarse una explosión por lo que haya en el drenaje en estos pozos hidrocarburo. Eso es lo primero. La Ciudad de México ha estado atenta y hay técnicos de Pemex investigando las causas”, indicó.

Destacó que se estaban revisando todas las instalaciones subterráneas de Pemex en la zona, midiendo la presión del ducto para descartar una fuga, y que aún se desconocía la sustancia específica que contaminó el pozo.

“Se llegó al pozo donde sí hay estas sustancias químicas, pero no se conoce todavía. Yo creo que ya el día de hoy se va a tener más información de lo que contamina el pozo. Hay algunas empresas que se clausuraron y se está revisando un ducto que está como a 500 metros; además, se están revisando todas las instalaciones subterráneas de Pemex”, detalló.

“No se ha encontrado que haya una fuga, pero se está actuando de manera muy responsable. Se está midiendo la presión del ducto para ver si hay fuga, porque en esa zona hubo una especie de temblores, o temblores que pudieron haber afectado un ducto o una toma clandestina. Hasta ahora, no hay nada de eso; se están haciendo los estudios, estamos pendientes”, dijo.

“Pero también es natural; estamos en temporada de calor [de campañas], y se aprovechan: ahí van. Es lamentable, pero así es y esto suele pasar en todo el mundo cuando hay temporadas de calor. En Estados Unidos es exactamente lo mismo”, expresó López Obrador, quien descartó que se tratara de un sabotaje, aunque reconoció que podría haber intenciones de manipular el caso con fines electorales.

“Hay quienes hablan de que pudo haber intención de tirar combustible en el pozo; no hay elementos para eso. No va a haber ningún problema y [se va a] resolver el problema de los vecinos, protegerlos y resolver el problema; y no [debemos] extrañarnos de que haya manipulación. Porque, si la hay desde tiempos normales, ¿cómo no la va a haber ahora?”, añadió.

Por su parte, el titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República dijo que no había certeza sobre cómo se contaminó el agua de al menos ocho colonias de la alcaldía Benito Juárez. “Hay hipótesis variadas”, mencionó, sin especificar cuáles eran.

Durante una conferencia de prensa, Bartes Guadarrama defendió las acciones gubernamentales y mostró videos de personas agradeciendo la atención recibida. Afirmó que su Administración había manejado el tema de manera independiente.

El jefe de Gobierno capitalino también reafirmó la decisión de clausurar el pozo Alfonso XIII y reiteró que esa fue la fuente del agua contaminada. Aunque no especificó la sustancia, insistió en que pertenecía a la familia de los aceites y lubricantes.