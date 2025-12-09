Mantendrá Federación presencia permanente en Sinaloa y Michoacán: Harfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gabinete de Seguridad federal mantendrá una presencia permanente en los estados de Sinaloa y Michoacán, regiones que continúan siendo prioridad nacional por las dinámicas de seguridad que se enfrentan.

Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que por instrucción directa de la Mandataria, las fuerzas federales seguirán desplegadas en ambas entidades con un esquema de supervisión constante, reuniones semanales y coordinación con autoridades locales y sectores sociales.

García Harfuch detalló que el despliegue incluye personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, en coordinación con las instituciones civiles que integran el gabinete de seguridad.

Subrayó que la estrategia no solo contempla presencia operativa, sino también un seguimiento puntual a las condiciones sociales y productivas de las regiones.

“Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad continuará visitando los estados de Sinaloa y Michoacán. Se ha mantenido el despliegue continuo de las fuerzas armadas, pero también reuniones permanentes con empresarios, productores y comerciantes para atender sus necesidades de seguridad y reforzar la coordinación en la región”, señaló.

En el caso de Sinaloa, García Harfuch destacó que durante las últimas semanas se han realizado acciones operativas relevantes, entre ellas la detención de 18 personas presuntamente vinculadas con grupos generadores de violencia.

Los operativos se llevaron a cabo los días 19, 21 y 30 de noviembre en distintos municipios del Estado.

“Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, en cinco operativos coordinados en diferentes municipios fueron detenidas 18 personas”, explicó.

En estas acciones se aseguraron más de 600 kilogramos de metanfetamina, 17 paquetes con fentanilo, diversas cantidades de otras drogas, más de 18 armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y una granada.

El funcionario expuso que los estados de Sinaloa y Michoacán son prioridad para el Gobierno de México dentro del esquema nacional de seguridad, con el propósito de fortalecer la paz pública, garantizar la protección a la ciudadanía y atender las causas sociales vinculadas a la inseguridad.