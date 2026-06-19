Mantiene CNTE bloqueos en gasolineras de Pemex

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Sección 22 mantienen bloqueos en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en Santa María El Tule, en Oaxaca, lo que ha derivado en que al menos 16 estaciones de servicio en el Valle Central dejaran de vender el combustible por el bloqueo.

José Luis Ballesteros Melgar, presidente del Grupo de Empresarios Gasolineros de Oaxaca, advirtió que la cifra aumentará en las próximas horas, pues los inventarios regulares de las plantas operan con un margen de uno a tres días de suministro.

Usuarios han reportado largas filas en algunas gasolineras por las compras de pánico debido a la escasez de combustible.

Ante medios, el líder empresarial advirtió que el desabasto focalizado pone en riesgo la movilidad de más de un millón de habitantes en la capital del estado y municipios conurbados, lo cual, dijo compromete la operatividad de servicios de emergencia esenciales como patrullas, ambulancias y camiones de bomberos.

El magisterio disidente también mantiene bloqueos a los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca y la caseta de San Pablo Huitzo.

“La participación decidida de las bases refleja la fortaleza de la organización sindical y la convicción de continuar exigiendo atención a las demandas centrales del movimiento democrático, entre las que destacan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la recuperación de un sistema solidario de pensiones y jubilaciones, así como condiciones dignas para las y los trabajadores al servicio del Estado”, indicaron en un comunicado.