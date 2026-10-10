$!Mantienen activo el Plan Marina ante la presencia del huracán Simón

CIUDAD DE MÉXICO._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención en los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, asimismo en su Fase de Auxilio en Guerrero, con el fin de proteger a las familias mexicanas, ante la presencia del huracán Simón categoría cuatro. A través de un comunicado se informó que el citado fenómeno meteorológico se localiza, la mañana de este viernes, a aproximadamente a 109 millas náuticas (203 kilómetros) al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y a 194 millas náuticas (359 kilómetros) al sursureste de cabo corrientes, Jalisco; y ocasiona fuerte actividad convectiva, cielo de nublado a cerrado, lluvias e intervalo de chubascos, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado sobre las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, por lo que se mantiene en vigilancia. Por lo anterior, la Décima Zona Naval, con sede en San Blas, Nayarit, Sector Naval de Boca de Chila y Sector Naval de Islas Marías, cuentan con 564 elementos, vehículos, maquinaria pesada, una planta potabilizadora, una cocina móvil, cinco embarcaciones menores, así como tres Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE). Asimismo, mantiene el monitoreo de ríos y presas del área de su jurisdicción, para atender a la población en caso de ser necesario.









En el Sector Naval de Islas Marías, se llevó a cabo una reunión interinstitucional con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las dependencias y organismos que operan en el Archipiélago de Islas Marías, a fin de establecer medidas preventivas y acciones conjuntas para la protección de las personas y materiales ante posibles afectaciones provocadas por el huracán “Simón”, como el desmonte de antenas, construcción de barreras para la contención de corrientes de agua y reforzamiento de puertas y ventanas, así como la concentración y resguardo oportuno del personal en los refugios establecidos. Por otra parte, la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, Colima, Décima Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y Décima Cuarta Zona Naval con sede en Isla Socorro, cuentan con 4,071 elementos, así como con tres brigadas integradas por 300 elementos con equipo de zapa (herramientas manuales de corte, excavación y brecha); así como con 102 vehículos, 10 máquinas pesadas, tres plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles, 11 embarcaciones, dos buques, así como equipo satelital y radiofrecuencia; ante posibles afectaciones en vialidades, deslaves, derrumbes o afectaciones de operaciones portuarias y marítimas.







