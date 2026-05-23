Mantienen cerrados accesos a Chichén Itzá, en Yucatán, en medio de protesta de pobladores y comerciantes

Los accesos a la zona arqueológica de Chichén Itzá, en Yucatán, permanecen cerrados al turismo ante la falta de acuerdos entre el Gobierno federal, Gobierno del Estado y artesanos.

El INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) cerró el lunes 18 de mayo los accesos, indicando que la única entrada del turismo a la zona arqueológica será por el Centro de Atención a Visitantes (CATVI), una obra alterna al Tren Maya.

Con esta determinación, el INAH ignoró la solicitud de la comunidad maya de Pisté, del municipio de Tinum, de mantener el flujo de los visitantes en el parador turístico original, ya que es su fuente principal de ingresos.

A la zona entra un promedio de 10 mil turistas al día, lo que afecta a custodios, guías, prestadores de servicios y a artesanos que no aceptan la reubicación al CATVI, en donde habría mil locales.

NO LLEGAN A ACUERDOS

Tras las mesas de diálogo entre comerciantes y autoridades, a días del cierre de los accesos, aún no se llegan a acuerdo con el INAH.

La Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo (Amatur) manifestó su preocupación por la problemática indicando que el INAH mantiene cautiva la zona arqueológica.

“Como resultado de estas diferencias, los turistas no solo no pueden acceder al sitio, sino que se ha proyectado una vez más y, como siempre, una pésima imagen de México”, expuso Sergio González Rubiera, presidente de Amatur.

El empresario llamó a que el gobierno federal, el INAH y el Gobierno de Yucatán pongan mayor celeridad al diálogo y se llegue a acuerdos favorables en beneficio del turismo