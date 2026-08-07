Mantienen en prisión a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Un juez federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó este 7 de agosto mantener en prisión preventiva a Ángel Heladio Aguirre Rivero, ex Gobernador de Guerrero detenido por su presunta responsabilidad en la destrucción de las videograbaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Durante la audiencia, la defensa del ex Mandatario estatal solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria con el argumento de que su representado tiene 70 años y presenta diversos padecimientos, entre ellos hipertensión y diabetes, además de haber sido hospitalizado recientemente por una infección en vías urinarias. El juzgador rechazó la petición.

Los abogados también pidieron la duplicidad del plazo constitucional para que se resuelva si Aguirre Rivero será vinculado a proceso, por lo que la audiencia se reanudará el 11 de agosto de 2026.

La Fiscalía General de la República acusó al ex Gobernador por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, al considerar que ordenó eliminar el material captado por dos cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala de la Independencia la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías locales interceptaron el autobús en el que viajaban los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La desaparición forzada amerita prisión preventiva oficiosa.

Aguirre Rivero fue detenido el 6 de agosto pasado a las 09:46 horas sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán, e ingresó ese mismo día, a las 15:25 horas, al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez.

La negativa a otorgar la medida cautelar en libertad ocurrió en los mismos términos que en el caso de otro ex Gobernador de oposición, Ernesto Ruffo Appel, de 74 años, recluido en el mismo penal federal por su presunta participación en el tráfico de combustibles y contrabando.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, sostuvo el 6 de agosto que la institución reunió elementos de prueba para acreditar que la instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por quien entonces encabezaba el Gobierno de Guerrero, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.

La acusación se sustenta en el testimonio de una persona colaboradora rendido en enero de 2026 y en el de un testigo protegido presentado en mayo del mismo año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este viernes que la captura tuviera un trasfondo político.

“No, nada, no tiene nada que ver con un tema político, es parte de una investigación”, afirmó la Mandataria nacional durante su conferencia matutina.

Aguirre Rivero gobernó Guerrero entre 2011 y 2014, y solicitó licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, semanas después de los ataques contra los normalistas, que dejaron seis personas muertas, varios heridos y 43 jóvenes desaparecidos. Su proceso lo convierte en el funcionario de mayor jerarquía del Gobierno estatal de aquella época en enfrentar cargos penales por estos hechos.