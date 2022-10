Manuel Espino propone a Gobierno de AMLO pactar con narcos para reducir violencia

MÉXICO._ Manuel de Jesús Espino Barrientos, ex Comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), durante la presente Administración, de mayo de 2020 al 2 de diciembre de 2021, y que el 26 de octubre de 2022 se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, reveló que le propuso al Gobierno de México un acuerdo con grupos de la delincuencia organizada para intentar pacificar al país.

El ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), del 5 de marzo de 2005 al 8 de diciembre de 2007, y que lo expulsó el 2 de mayo de 2011, por apoyar a Enrique Peña Nieto para buscar la candidatura presidencial en 2012, explicó su propuesta en el foro internacional ‘Seguridad y justicia por un México mejor’, llevado a cabo, el 27 de octubre de 2022, en el Senado de la República.

El tres veces diputado federal afirmó que dicha propuesta no se la planteó al presidente López Obrador, pero sí a Adán Augusto López Hernández y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB) y de la SSPC, respectivamente.

Asimismo, como el ex coordinador de Giras de la Presidencia de la República en el 2001, durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada, dijo que también mandó su propuesta de diálogo a grupos de la delincuencia, no dijo cuáles, y “solamente recibió respuesta de dos”, los cuales contestaron: “Si esto se hace en México, le entramos”.

Espino Barrientos, quien buscó ser candidato de Morena a la gubernatura de Durango en 2022, detalló que su propuesta es buscar un arreglo en el que se establezca que los grupos criminales no pueden nombrar, ni sobornar funcionarios, además que se presenten una serie de conductas no permitidas.

A cambio, según el ex dirigente nacional del PAN, no se abrirán nuevos procesos penales en contra de los líderes de los grupos delictivos. Se trata, según dijo, de establecer un periodo de absoluto respeto entre ambas partes.

“En abril pasado (...) le ofrecí (al presidente López Obrador) llevarle una propuesta. Ayer fui a verlo, no traté el tema (...) la propuesta la hice por escrito hace tres meses al secretario de Gobernación, y algunas de las cosas que ahí le planteo, las quiero compartir”, dijo Espino Barrientos.

“Le decía yo entonces al presidente que no solamente no lo hemos logrado, sino que lo hemos empeorado. Hoy estamos peor que al principio en materia de seguridad y le ofrecí llevarle una propuesta y le dije que iba a hacer muy atrevida”, contó el político duranguense.

El funcionario federal justificó que su planteamiento de que las autoridades convoquen a un diálogo al crimen organizado, se sostiene bajo el argumento de que “para conseguir un bien mayor, consiento un mal menor, pero que me ayude a resolver lo peor”.

“El mal menos que habría que aceptar es dialogar y acordar con ellos, y se puede, atendiendo sus intereses también (...) La propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos”, señaló el ex Comisionado del Servicio de Protección Federal.

“Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos, yo iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar. Solamente recibí respuesta de dos (...) Pero no quiero abundar más, porque me pueden acusar de indiscreto”, agregó Espino Barrientos.

“Un gobernante no puede gobernar con ellos, eso es complicidad; contra ellos tampoco, eso es guerra, ya lo vivimos (...) A pesar de ellos tampoco, sin ellos tampoco. (Hay que) proponerles una temporada de absoluto respeto. ‘Tú, crimen organizado no puedes nombrar a un funcionario’, eso está pasando en varios estados”, enfatizó el ex funcionario federal.

“Hay que proponerles que haya absoluto respeto, ‘yo no te infiltro, no me meto en tu estructura, tú no te metas en este lado’. Y en lugar que tu dinero se lo des en maletas a funcionarios, vemos qué hacemos con el dinero”, abundó el tres veces diputado federal.

“No le vuelves a dar dinero a ningún funcionario, a cambio de que te dejen libre ningún camino. Hay procesos judiciales abiertos, instalados, de tiempo atrás, no te voy abrir nuevos, pero los que se resuelvan que vienen atrás, pero el tiempo que acordemos tú no vas a hacer tales o cuales cosas. Hay propuestas que ‘ya no comercies cristal, regresa a la marihuana’, prefiero eso”, señaló Espino Barrientos.

El tres veces diputado federal dijo que este tipo de propuestas sí funcionan y puso de ejemplo el problema de inseguridad en el municipio fronterizo de Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde aseguró que tuvo que dialogar con las pandillas.

“Logramos muchas cosas en Ciudad Juárez en la época de las pandillas; y lo resolvimos platicando con las pandillas y con los que manipulaban a las pandillas, platicando y acordando cosas, para lograr que la gente viva en paz”, sostuvo el ex funcionario federal.