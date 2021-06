Manuel Velasco afirma ‘no se dejará amedrentar’ por el Gobierno de AMLO

Manuel Velasco Coello, actual coordinador del grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México en el Senador de la República, y ex Gobernador de Chiapas advirtió este martes que no se dejará amedrentar por el Gobierno federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En política no hay casualidades. Yo no me voy a dejar amedrentar, lo digo con toda firmeza y claridad. Que lleguen a las investigaciones que tengan que llegar, es parte de su obligación y de su trabajo, y los medios de comunicación [...] a difundir información”, planteó el senador.

Entrevistado por el diario Reforma, el ex mandatario chiapaneco dijo que no entendía cuál es “la molestia” que pudo haber generado al titular del Poder Ejecutivo Federal, el que hubiese declarado que todas las voces deben ser escuchadas.

“En lo personal, veo bien que se den todas las investigaciones que se tengan que realizar, y los responsables que trabajaron en cada una de las dependencias tengan también la posibilidad de aportar la información necesaria ante las instancias jurídicas correspondientes, pero lo que también vemos es que el SAT se ha venido utilizando como un medio de presión política. Esperemos que hagan su trabajo como lo deben hacer, sin sesgos políticos”, insistió Velasco Coello.

“Es muy claro, existen responsables en cada una de las áreas y lo que he solicitado es que cada uno de sus responsables responda ante las instancias correspondientes, y en el momento en que sean citados todos tienen que dar la cara ante la autoridad correspondiente, y soy el principal interesado de que esta investigación se llegue a fondo. Pero si piensan que así me van a amedrentar, están muy equivocados”, agregó el senador.

El ex Gobernador de Chiapas -desde diciembre del 2012 hasta el 29 de agosto de 2018 y sustituto de él mismo, desde el 4 de septiembre de 2018 hasta concluir el mandato Constitucional- dijo estar dispuesto a afrontar lo que venga ante las instancias correspondientes, “siempre dando la cara y si me llaman en una instancia correspondiente, ahí estaré”.

“No se trata de decir que estamos rompiendo [con Morena] porque no somos parte del Gobierno. Nosotros no tenemos ningún puesto en el Gobierno. Hay que recordar que nosotros no fuimos parte de la alianza que ganó la presidencia de la República: la ganó Morena con el PES y el PT. Nosotros no participamos en ninguna decisión de Gobierno”, finalizó.

ACUSAN SENADORES DEL PVEM QUE SAT ES USADO COMO ‘HERRAMIENTA DE PRESIÓN POLÍTICA’

Los integrantes del grupo legislativo del PVEM en el Senado de la República, afirmaron, ayer lunes 14 de junio, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es utilizado como una “herramienta de presión política” contra sus militantes.

“Los senadores expresaron que han visto que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está siendo utilizado como herramienta de presión política. Por esta razón, se hicieron eco de su líder, Manuel Velasco [Coello], para que el PVEM sea una fuerza que tienda puentes con todas las bancadas para lograr consensos y no sólo prevalezca una sola fuerza sobre las demás”, planteó el partido, a través de un comunicado.

“Se requiere de diálogo y de acuerdos para sacar adelante las reformas que realmente necesita el país para reactivar la economía y generar los empleos que están demandando los mexicanos para sobreponerse de la pandemia”, indicaron los integrantes del grupo parlamentario del PVEM en la Cámara alta.

“Pidieron darle la vuelta a la página de la contienda electoral y al clima de polarización que se está viviendo para abrirle paso a la unidad de todos los mexicanos sin distinción de ideologías y colores partidistas”, agregó el PVEM.

“En días pasados, el coordinador del Verde Ecologista en el Senado de la República [Velasco Coello] pidió a los diputados y senadores de su partido replantear su papel en el Legislativo con la finalidad de abonar a la unidad de los mexicanos y no a la lucha entre hermanos que solo debilita al país”, finalizó el partido en su comunicado.

SAT DETECTA DESVÍO DE 500 MDP EN GOBIERNO DE MANUEL VELASCO EN CHIAPAS

El pasado 13 de junio, el diario Reforma informó que el SAT realizó varias auditorías entre el 2019 y el 2020, en las cuales identificó operaciones inexistentes o simuladas por más de 500 millones de pesos por parte del Gobierno de Chiapas, cuando dicha entidad fue gobernada Manuel Velasco Coello, actual coordinador del grupo parlamentario del PVEM, aliado electoral y legislativo de Morena.

Las operaciones irregulares del Gobierno de Velasco Coello fueron detectadas en las auditorías realzadas por el SAT -que no ha promovido acciones legales- a seis empresas oficialmente enlistadas como simuladoras de operaciones, también conocidas como firmas “fantasma” o “factureras”, con mecanismos parecidos a la “Estafa Maestra”, según consta en documentos obtenidos por la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Las reporteras de dicha ONG visitaron los domicilios de los supuestos socios de las empresas en Chiapas y en Morelos, donde constataron que se trata de personas con bajos recursos económicos, sin actividad empresarial, a las que presuntamente les robaron su identidad. Además, MCCI encontró que las direcciones fiscales tampoco corresponden a compañías; y en uno de los casos, el domicilio es una casa con techo de lámina y en otro un baldío.

Operadora Zall, Grupo Asesor Odul, Factibilidad Empresarial de México, Advisor Groups Soluciones, Maquiladora Textil GM y Constructora Jaguar Negro son las empresas “fantasmas” que el actual Gobierno Federal -encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador- descubrió que emitieron facturas falsas a la Administración estatal de Velasco Coello.

“Este presunto desvío descubierto por el SAT es distinto al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en 2019, por 685 millones de pesos pagados a 26 empresas presuntamente fantasma para el programa de ayuda a madres solteras. En conjunto los pagos irregulares a empresas fantasma reportados por la ASF y el SAT suman alrededor de mil 185 millones de pesos durante el Gobierno de Velasco”, indicó el diario Reforma, que publicó el reportaje, este domingo 13 de junio.

Los presuntos desvíos del Gobierno chiapaneco se empatan con las fechas en que Pío López Obrador -hermano del actual presidente de la República-, fue captado en videos en los que aparece recibiendo sobres con dinero en efectivo, de manos de David León Romero, quien en ese entonces era consultor del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, actual senador del PVEM.