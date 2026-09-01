Mara Lezama dio más de $150 millones a red de huachicol del dueño de Miss Universo

El gobierno del estado de Quintana Roo, presidido por Mara Lezama, en conjunto con municipios de la misma entidad, dieron más de 150 millones de pesos en contratos a cinco empresas conectadas con Tabasco Capital entre 2023 y 2024. La compañía fue utilizada para facturar combustible de origen ilícito dentro de la red vinculada al copropietario del certamen de belleza Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Las cinco empresas, entre las que se encuentran Construindustrial y de Servicios SIMMA y Construservicios ESL, AF Instalaciones, estaban vinculadas mediante socios, apoderados y domicilios mediante actas mercantiles y documentos oficiales con Tabasco Capital, mediante lo cual obtuvieron contratos públicos en Quintana Roo para llevar a cabo obras de infraestructura educativa, señalética, proyectos urbanos, entre otros.
Tabasco Capital, la empresa utilizada para facturar combustible ilícito
La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a Tabasco Capital como una empresa que era utilizada para facturar combustible de origen ilícito, después de que se llevara a cabo un cateo el 22 de febrero de 2025 en un predio en Querétaro, en el que agentes federales aseguraron documentación de la empresa.
La investigación emprendida por la FGR también reveló transferencias realizadas por la empresa a Jacobo Reyes León, quien es señalado como uno de los principales operadores de la red vinculada a Raúl Rocha.
De acuerdo con la investigación de MCCI, Raúl Rocha formaba parte de la organización otorgando capital para introducir combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos.
Como parte de la investigación, la FGR identificó a Daniel Roldán Morales como responsable del control de las empresas factureras que se utilizaban para el contrabando de combustible. También se desempeñó como intermediario con Tabasco Capital.
Los contratos millonarios
La investigación subraya que el gobierno de Quintana Roo otorgó contratos a cinco empresas con sede en Querétaro, con diferentes cantidades cada una.
A Contraindustrial y de Servicios SIMMA le dio 62 millones 441 mil 655 pesos mexicanos; en el caso de AF Instalaciones el contrato fue de 25 millones 119 mil 276 pesos; para Construservicios ESL la cantidad fue de 23 millones 700 mil 055 pesos; Constructora 112029 recibió 22 millones 700 mil 505 pesos; y Comercializadora Mexqro obtuvo $17 millones 630 mil 999 pesos.
En ese sentido, la cantidad total que el gobierno de Quintana Roo, junto a otros municipios de la entidad, destinó a estas cinco empresas fue de 151 millones 592 mil 490 pesos.
Los contratos no fueron distribuidos solamente por el gobierno de la entidad, sino que otros tres municipios de la entidad también otorgaron ingresos, pues el municipio Benito Juárez, Tulum y el Ayuntamiento de Cozumel también tuvieron participación, según la investigación.
De los más de 151 millones de pesos, el Gobierno de Quintana Roo dio 74 millones 309 mil 093 pesos; el municipio de Benito Juárez otorgó 45 millones 925 mil 248 pesos; Tulum aportó 21 millones 390 mil 706 pesos; y el Ayuntamiento de Cozumel participó con 9 millones 967 mil 443 pesos.
Domicilios y apoderados: las conexiones entre las empresas
Los vínculos de Tabasco Capital con empresas beneficiadas con recursos públicos en Quintana Roo se rastrean mediante personas y domicilios compartidos. En Querétaro, Tabasco Capital reporta instalaciones en San Martín de Porres 111, colonia Carrillo Puerto, domicilio también usado por Construindustrial y por Servicios SIMMA, la empresa que concentró el mayor monto de contratos.
SIMMA operó comercialmente con JSC Servicios Aduanales, investigada en Tamaulipas por huachicol fiscal y proveedora de Ahavat Logistics Solution, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas operaciones constan en estados de cuenta bancarios de una auditoría estatal, realizada por la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas.
Un socio, apoderado y administrador de Tabasco Capital también participó en Construservicios ESL y AF Instalaciones, otras compañías que recibieron contratos públicos en Quintana Roo.
Existen domicilios compartidos entre SIMMA y Comercializadora Mexqro usaron Senda Eterna 332, en Querétaro, para contratos en Tulum, Cozumel y Benito Juárez. Construservicios ESL y Constructora 112029 contaban con ubicación en avenida de la Salvación 791, también en Querétaro.
Así se reconstruye una cadena de relaciones desde Tabasco Capital, a través de socios, administradores y domicilios, hacia empresas que obtuvieron contratos del gobierno estatal.
Empresas simulan competencia
MCCI detectó que empresas relacionadas entre sí participaron al mismo tiempo en las mismas licitaciones, una práctica identificada como simulación de competencia.
Un caso se registró en Tulum, en el procedimiento para construir el corredor del Malecón de la laguna de Cobá. En esa licitación concursaron Construservicios ESL, Constructora 112029 y Construindustrial y de Servicios SIMMA.
Las tres compañías están vinculadas entre sí mediante personas y domicilios que forman parte del mismo entramado empresarial.
La simulación quedó en evidencia al revisar los vínculos documentados, ya que Construservicios ESL y Constructora 112029 declararon el mismo domicilio en Avenida de la Salvación 791, en Querétaro.
SIMMA, la tercera participante, comparte a su vez domicilio con Tabasco Capital, empresa señalada por la FGR como facturera de la red investigada por tráfico ilegal de combustibles.