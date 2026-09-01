Mara Lezama dio más de $150 millones a red de huachicol del dueño de Miss Universo

El gobierno del estado de Quintana Roo, presidido por Mara Lezama, en conjunto con municipios de la misma entidad, dieron más de 150 millones de pesos en contratos a cinco empresas conectadas con Tabasco Capital entre 2023 y 2024. La compañía fue utilizada para facturar combustible de origen ilícito dentro de la red vinculada al copropietario del certamen de belleza Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Las cinco empresas, entre las que se encuentran Construindustrial y de Servicios SIMMA y Construservicios ESL, AF Instalaciones, estaban vinculadas mediante socios, apoderados y domicilios mediante actas mercantiles y documentos oficiales con Tabasco Capital, mediante lo cual obtuvieron contratos públicos en Quintana Roo para llevar a cabo obras de infraestructura educativa, señalética, proyectos urbanos, entre otros.

Tabasco Capital, la empresa utilizada para facturar combustible ilícito La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a Tabasco Capital como una empresa que era utilizada para facturar combustible de origen ilícito, después de que se llevara a cabo un cateo el 22 de febrero de 2025 en un predio en Querétaro, en el que agentes federales aseguraron documentación de la empresa.

Los contratos documentados por MCCI suman más de 150 millones de pesos. ( )

La investigación emprendida por la FGR también reveló transferencias realizadas por la empresa a Jacobo Reyes León, quien es señalado como uno de los principales operadores de la red vinculada a Raúl Rocha. De acuerdo con la investigación de MCCI, Raúl Rocha formaba parte de la organización otorgando capital para introducir combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos. Como parte de la investigación, la FGR identificó a Daniel Roldán Morales como responsable del control de las empresas factureras que se utilizaban para el contrabando de combustible. También se desempeñó como intermediario con Tabasco Capital.

Los contratos millonarios La investigación subraya que el gobierno de Quintana Roo otorgó contratos a cinco empresas con sede en Querétaro, con diferentes cantidades cada una.

Un caso fue el contrato para construir el corredor del Malecón de la laguna de Cobá. ( )