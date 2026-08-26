Mara Lezama voló 43 veces en aviones de proveedor de seguridad de su Gobierno

La Gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama Espinosa y su familia realizaron al menos 43 vuelos al extranjero en dos aeronaves privadas administradas por la empresa PABE-TAX, vinculada con Grupo Seguritech, corporación que mantiene contratos con el Gobierno estatal que ella encabeza, según una investigación de POPLab y CONNECTAS difundida el 26 de agosto de 2026.

Los vuelos se efectuaron entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, periodo que abarca la etapa de Lezama Espinosa como Alcaldesa de Benito Juárez, en Cancún, y su actual gestión al frente del Gobierno estatal.

Las aeronaves involucradas son dos Gulfstream G200 con matrículas XA-PKR y XA-GLF.

Del total de traslados documentados, 19 correspondieron a la Gobernadora y 24 a su esposo, Omar Terrazas, quien viajó acompañado de sus hijos Daniel y Omar, así como del hermano de la Mandataria estatal, Miguel Ángel Lezama.

El costo estimado de los desplazamientos asciende a unos 20 millones de pesos, cifra que no incluye pernoctas ni vuelos ferry, conceptos que podrían duplicar el monto total.

PABE-TAX es una empresa de servicios de taxi aéreo con centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Toluca y es considerada parte del conglomerado empresarial de Seguritech Privada, donde funciona como la división de operación aérea del grupo. Seguritech presta actualmente servicios al gobierno de Quintana Roo en la operación de sistemas de seguridad.

Documentos públicos revelados por POPLab y CONNECTAS acreditan que Federico del Palacio Ruiz Cabañas, René Bustos y Ernesto Valdés fungen como representantes tanto de Grupo Seguritech como de PABE-TAX.

Bustos firmó como apoderado de Seguritech un contrato por 744 millones de pesos con el Gobierno de Guanajuato el 26 de marzo de 2024; según datos del Registro Público de Comercio, Bustos, nacido el 19 de mayo de 1972, era entonces representante de PABE-TAX.

La Gobernadora justificó los traslados con el argumento de que se trató de viajes de carácter familiar y negó que se hubieran cubierto con recursos públicos.

“Derivado de mis responsabilidades como servidora pública, en la que estoy comprometida al 100 por ciento, y al rol como madre que debo combinar de manera eficiente, en su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que por supuesto jamás fueron solventados con dinero público”, señaló Lezama Espinosa.

No obstante, algunos de esos vuelos tuvieron como destino Vail, uno de los puntos recurrentes en los registros, con un costo de hasta 800 mil pesos por trayecto, monto que supera el sueldo mensual de la Mandataria estatal, de 102 mil pesos netos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó previamente a la Gobernadora explicar si utilizó aeronaves privadas, quién cubrió los traslados y bajo qué condiciones, luego de la publicación de los viajes realizados con familiares y con el Senador Eugenio Segura, conocido como “Gino” Segura.

La Presidenta aseguró que no ha compartido vuelos privados con el legislador.