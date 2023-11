MÉXICO._ Marcelo Ebrard, ex aspirante presidencial de Morena, no se inscribirá al proceso interno de Movimiento Ciudadano para competir por la Presidencia de la República, confirmó el equipo del ex Secretario de Relaciones Exteriores a Animal Político.

Con esto, el ex Canciller quedaría fuera de cualquier posibilidad para contender por ese cargo, pues este 12 de noviembre es la fecha límite para el registro de precandidaturas en dicho partido, según informó Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, y quien calificó a Ebrard como un perfil excepcional.

“Lo he dicho antes y lo reitero ahora, (Ebrard) es un gran mexicano, excepcional, con perfil suficiente para desempeñar ese cargo y nosotros lo único que decimos es que nuestra convocatoria tiene abiertos espacios de participación para personalidades como él, si lo desean hacer”, manifestó.