Marcelo Ebrard presentó este lunes la asociación civil El camino de México, con la cual el ex canciller buscaba reunir a los militantes de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano y Del Trabajo, que lo respaldaron en su aspiración por ser el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.

“Es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué estamos formando una asociación? Es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político, pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización”, dijo el también ex Secretario de Relaciones Exteriores.

“Vamos a organizar a partir de hoy, a nivel nacional, la fuerza que representamos. Nosotros tenemos un pensamiento y tenemos que salir adelante y quien quiera venir con nosotros y caminar con nosotros que vengan, y quien no, también les damos las gracias y seguimos adelante. Que nadie se desanime, estas cosas toman tiempo y hay que luchar y vamos a seguir luchando, a nosotros no nos van a doblar nunca”.

Ebrard Casaubón realizó una reunión en Xochimilco con diputados federales y locales, así como presidentes municipales que lo apoyaron, algunos de los cuales nombró a coordinadores de las cinco circunscripciones electorales del País, quienes se encargarán de tareas específicas, entre ellas, reagrupar a sus simpatizantes.

Ellos son Carlos Alfonso Candelaria López, ex director general de Oficinas de Pasaportes de la SRE; Luz María Rodríguez Pérez, ex funcionaria de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México; Alberto Esteva Salinas, ex jefe de Oficina en el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo en Oaxaca y ex Diputado federal por Convergencia; y Jesús Valdez Peña, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal.

Durante el encuentro, en el cual representantes de Ebrard Casaubón en los estados firmaron un pacto, el ex canciller detalló que comenzaría su recorrido por todo el País desde el 20 de septiembre para informar respecto a dicha asociación civil.