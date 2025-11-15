$!Marcha convocada por Generación Z en CDMX reclama justicia por el asesinato de Carlos Manzo y protesta contra la violencia

La mañana de este sábado, manifestantes partieron alrededor de las 11:30 horas desde la glorieta del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino en la movilización convocada por Generación Z México, a la que se sumaron personas de todas las edades para protestar contra la violencia y por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En los primeros minutos de la marcha se escucharon consignas por parte de los manifestantes, muchos de ellos vistiendo camisas o camisetas blancas, como “Carlos no murió, el gobierno lo mató”, así como otras expresiones dirigidas al gobierno federal, entre ellas la acusación de “Narcoestado”, y otras como “fuera Morena” y “fuera Noroña”. En las vallas metálicas que rodean el perímetro del Ángel de la Independencia, manifestantes colocaron fichas para denunciar a “narcopolíticos”, acción que ya habían realizado desde el día anterior en las vallas que protegen Palacio Nacional.

A las 11:45 horas, la movilización avanzaba sin incidentes sobre Paseo de la Reforma. En la zona se observó la presencia de elementos antidisturbios de la policía capitalina, sin que hasta ese momento intervinieran. Entre los contingentes, uno de los primeros en salir fue el que exige justicia por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

🗣️Anuar opina que no solo la generación Z está inconforme con el gobierno de @Claudiashein, por lo que "están en su derecho de unirse".



📹: @ManuVPC pic.twitter.com/TYbXPKPFVt — Animal Político (@Pajaropolitico) November 15, 2025

Rachel, la abuela de Carlos Manzo, y el diputado independiente de Michoacán, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, encabezan el contingente del Movimiento del Sombrero, que protesta por el asesinato del alcalde. Asistentes portaron el sombrero que él solía utilizar, y en los alrededores se ofrecían a la venta sombreros con listones negros. Otro grupo que se incorporó a la marcha fue un contingente a caballo proveniente de San Salvador Atenco, Estado de México, también en protesta por el homicidio.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, en la movilización participarán organizaciones como Policías Federales con Dignidad, Valor y Justicia; Unión Social Civil México; Oposición Redes Ciudadanas; No al Populismo de Izquierda ni de Derecha; Mexicanos Unidos al Frente; México Grande y Libre; Madres Buscadoras; Revolucionarios Mexicanos; Vecinos de Iztacalco; Fueguitas Intransigentes; La Marea Rosa; Trabajadoras; Resistencia X México; Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México y Trabajadores del Sector Salud. Durante la marcha, un joven de aproximadamente 20 años explicó que participa en la marcha “para luchar contra el movimiento que nos está oprimiendo a todos y contra el gobierno”. Sobre las declaraciones oficiales que cuestionan el origen juvenil de la convocatoria, dijo: “El plan sí era pura generación Z, sí, jóvenes eso. Pero era obvio que se iba a unir más gente al movimiento, porque no somos los únicos que van contra el gobierno”.

Añadió que exige al gobierno “que nos escuchen”, especialmente por “los homicidios y sobre el atentado que ocurrió hace poco contra Carlos Manzo, él quería hacer todo bien”. Víctor, un hombre de aproximadamente 60 años, y que llevaba una manta en la que se acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum de ser “culpable por omisión”, dijo participar “por la muerte de Carlos Manzo y sobre todo la omisión del Estado al no darle los elementos necesarios ni hacer un plan”. Señaló que “si mataron a un presidente municipal, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos esperar?”. Añadió que su llamado es a que “toda la gente [...] se manifieste”, y afirmó: “Viva este tipo de movimiento, el Movimiento del Sombrero y aquí estamos en la lucha hasta lograr nuestros objetivos, cambiar la política de México”.