Marcha del 27 de noviembre, para ‘festejar avance de Cuarta Transformación’, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la marcha que encabezará el domingo 27 de noviembre será para festejar “el avance de la Cuarta Transformación” en México, ya que, según él, “hay mucho que celebrar”.

Durante su conferencia de prensa matutina, detalló que en la llamada “Cuarta Transformación”, el protagonista principal es el pueblo de México.

“El domingo todas y todos a la marcha para festejar el avance de la Cuarta Transformación, porque debemos de sentirnos muy contentos, es mucho lo que hemos llevado a cabo desde abajo y con la gente”, dijo.

“En este movimiento el protagonista principal es el pueblo, y lo que hemos logrado ha sido por la participación y el apoyo del pueblo, como decía Juárez ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada’, agregó.

“A veces por la polémica, que es consustancial a la política, se olvida o se desconoce, todo lo que se ha ido logrando”, dijo López Obrador, quien detalló que tras la marcha se llevará a cabo el informe trimestral, donde, según él, hay mucho que decir, aunque reconoció que hay pendientes.

“Va a ser un informe amplio con el criterio de que breve y bueno, doblemente bueno, porque si no tardaríamos muchísimo. Tenemos realmente mucho qué informar y muy bueno, todo. Nos sentimos orgullosos, hay pendientes pero se ha avanzado, ya hasta parece que estamos al final de nuestro mandato”, enfatizó.

“Y todavía nos faltan como 20 o 21 meses, se van a hacer todavía muchísimas más cosas porque ya están sentadas las bases y ya nada más es consolidar lo realizado y seguir con la revolución de las conciencias para continuar con la transformación y que no haya retrocesos”, subrayó.

“Por eso no es tan complicado terminar de consumar la cuarta transformación de la vida pública del país y ahí vamos adelante. Para continuar con la transformación y que no haya retrocesos, decían los liberales del siglo 19 que no se debía permitir, fíjense la palabra, el término, concepto, retrogradar, por eso se habla de conservadores, de reaccionarios que quieren retrogradar, pero ya va ser muy difícil”, insistió.

“Decirles que va ser un festejo, son los avances de la Cuarta Transformación, por ejemplo, esto que no les funcionó, pues es para festejar, porque la apuesta esa que íbamos a perder el Congreso y luego me iban a revocar el mandato y ya no salió, tiene todo su derecho de continuar esa estrategia”, abundó.

López Obrador anunció, además, que el desfile del 20 de noviembre de 2022, en conmemoración de la Revolución Mexicana, arrancará temprano ese día, con el objetivo de que la gente pueda ver el Mundial de Fútbol que se disputará en Qatar.

“Para que la ceremonia de Qatar más tarde pueda verse, y el partido, porque no todo tiene que ser memoria histórica y política, sino también recreación, deporte, la vida es afortunadamente muchas cosas”, declaró.