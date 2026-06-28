$!Marcha del Orgullo reunió a 550 mil personas en CDMX; llegó hasta el Zócalo

La 48 edición de la Marcha del Orgullo concluyó el sábado con saldo blanco y una asistencia aproximada de 550 mil personas, informó el Gobierno de la Ciudad de México, al señalar que la movilización transcurrió en “un ambiente de fiesta, ordenado, pacífico y sin incidentes relevantes”. La administración capitalina destacó, a través de un comunicado, que los contingentes que decidieron continuar el recorrido pudieron ingresar de manera ordenada y segura al Zócalo, donde las actividades se desarrollaron sin incidentes y prevaleció “un ambiente de celebración, convivencia y respeto a la diversidad”.









De igual forma, quienes así lo decidieron, permanecieron en el escenario instalado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, junto al Palacio de Bellas Artes, donde se realizaron diversas actividades culturales y artísticas. El arribo de la movilización al primer cuadro de la ciudad ocurrió luego de que, durante los días previos, colectivos expresaran su preocupación por la posibilidad de que no se les permitiera ingresar a la plancha capitalina debido a las actividades del FIFA Fan Fest del Mundial de Futbol 2026.









Los contingentes avanzaron por la calle 5 de Mayo y, conforme se acercaban al primer cuadro de la ciudad, corearon consignas como “Ya estamos llegando, la FIFA está temblando” y “El que no salte es FIFA”, en una protesta que combinó las demandas por los derechos de la diversidad sexual con críticas al impacto que el Mundial ha tenido en los espacios públicos de la capital. La movilización arribó al Zócalo aproximadamente una hora antes del inicio de los partidos programados en el Fan Fest, donde decenas de aficionados ya se encontraban reunidos.







A pesar de las preocupaciones previas, integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y asistentes al festival deportivo convivieron en la plancha capitalina entre música, baile y consignas. Entre los contingentes también participaron colectivos de familias buscadoras, que ingresaron al Fan Fest y realizaron un pase de lista de personas desaparecidas al llegar al Zócalo, sumando sus exigencias de verdad y justicia a la movilización.



