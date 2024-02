La “Marcha por nuestra democracia” convocada por 200 organizaciones no gubernamentales es para defender la corrupción y promover el regreso de los corruptos al Gobierno, criticó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que los organizadores de dicha movilización fueron quienes orquestaron el fraude electoral en su contra en 2006.

“Están convocando a la manifestación para defender la corrupción, porque eso es lo que en esencia buscan, que regresen los corruptos, aunque digan que les importa la democracia, cómo les va a importar la democracia, si ellos promovían y ejecutaban todos los fraudes electorales, ellos fueron los que nos robaron la presidencia en el 2006”, dijo.

Consideró que dicha concentración era como el mundo al revés, porque el padre de Claudio X. González Guajardo estuvo promoviendo entre el sector empresarial, afectar su campaña presidencial, en 2006.

Afirmó que Claudio X. González buscó que desde la cadena Televisa se hiciera una guerra sucia contra él, cuando fue candidato de la coalición ‘Por el Bien de Todos’, conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.

”Y todavía Emilio [Azcárraga Jean], joven, con razón le dice, es que si nos abrimos por completo en contra de Andrés Manuel, con lo de ‘peligro para México’, Televisa va a perder credibilidad y no estaba mal”, recordó López Obrador.

“Y le contesta Claudio X papá, no, no te preocupes por eso, eso va a ser transitorio, un mes, dos meses, seis meses y se le va a olvidar a la gente y ya, pues fíjense que no se le olvidó a la gente, pues esos son los de la marcha”, aseguró el mandatario nacional.

Desde la madrugada del 16 de febrero de 2024, se instalaron vallas para proteger toda la fachada frontal del Palacio Nacional, mismas que se instalaron desde la calle Moneda, hasta Corregidora, en el Centro Histórico, de la alcaldía Cuauhtémoc, de la capital de la República.