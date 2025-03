$!Marchan contra Cuauhtémoc Blanco en CDMX; piden quitarle el fuero; él va a ver la UFC

A su arribo, el ex futbolista se tomó fotos con fanáticos y repartió autógrafos. Vestido con una camisa azul y pantalón de mezclilla, el ex gobernador de Morelos se sentó en las primeras filas del escenario.

Gritando consignas como “¡Fuera Cuauhtémoc!” y “Fuera al fuero”, integrantes de colectivos feministas y ciudadanas en general, se congregaron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, para demandar que no hubiera protección de autoridades, ni del partido Morena, para el ex futbolista. Asimismo, pintaron sobre el asfalto las palabras “Basta de impunidad” y portaron pancartas con mensajes como “El diputado es abusador, rompan el pacto”. Además, quemaron una playera de la selección mexicana de fútbol, con el nombre del legislador rotulada en el dorsal.

Cientos de mujeres marcharon, desde las 11:00 horas del 29 de marzo de 2025, en la avenida Reforma de la Ciudad de México, para exigir que se le retirara el fuero o la inmunidad procesal constitucional a Cuauhtémoc Blanco Bravo, para que puede ser investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, por el delito de violación en grado de tentativa, en la denuncia presentada por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco Fernández, quien, un día antes, anunció que, por temor, no asistiría a la movilización.

El 27 de marzo de 2025, tras la comparecencia de Blanco Bravo, la Fiscalía General del Estado de Morelos afirmó que actuaría con responsabilidad y legalidad en dicha caso, sin juicios anticipados. En un comunicado, informó que el diputado federal de Morena acudió voluntariamente a sus instalaciones, en relación a la denuncia presentada en su contra por violación en grado de tentativa.

“Esta institución reitera su compromiso con la imparcialidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de cargo, filiación política o condición pública”, afirmó la FGE morelense. Asimismo, señaló que el procedimiento se desarrolló bajo los protocolos normativos establecidos, garantizando confidencialidad y respeto.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos refrenda su decisión de conducirse con responsabilidad y legalidad, sin emitir juicios anticipados, y evitando toda forma de politización o revictimización”, añadió la institución de procuración de justicia.

El mismo día, el diputado federal del grupo legislativo de Morena dijo, en un comunicado, que la lucha de las mujeres por sus derechos no debía ser utilizada con otros fines, ni manipulada para fabricar acusaciones sin sustento.

“Reitero mi absoluto respeto y solidaridad con las mujeres que han sido víctimas reales de violencia, enfatizando que la lucha por sus derechos no debe ser utilizada con otros fines ni manipulada para fabricar acusaciones sin sustento. La justicia debe servir para proteger, no para perseguir políticamente”, indicó el ex futbolista.

“En apego a mis principios de legalidad, transparencia y compromiso con la justicia, me apersoné de manera voluntaria en la Fiscalía General del Estado de Morelos con el propósito de coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con las acusaciones en mi contra, mismas que fueron calificadas como notoriamente improcedentes por el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 25 de marzo”, agregó Blanco Bravo.

“Dicha resolución, sustentada en el análisis de la Sección Instructora, evidenció las graves inconsistencias y la falta de sustento jurídico en la solicitud de desafuero, reafirmando que se trata de un proceso basado en una acusación infundada y construida sobre un delito fabricado, en el que se intentó ejercer presión con intereses ajenos a la justicia”.

Asimismo, Blanco Bravo reprochó que la denuncia se originó durante la gestión de Uriel Carmona Gándara, ex titular de la FGE morelense, destituido de su cargo el 6 febrero de 2025, tras pedir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un juicio de desafuero contra el ex mandatario estatal de Morelos, para comparecer por la denuncia de su media hermana.

“[Carmona Gándaral] ha sido señalado por prácticas irregulares. Reitero hoy fui a apersonarme para ejercer mi derecho de defensa y me comentó la agente del Ministerio Público, la misma que firmó la solicitud de mi desafuero, que no hay acto de molestia en mi contra”, insistió el diputado federal.

“Mantengo firme mi compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, confiando en que las autoridades actuarán con apego a derecho y que la verdad prevalecerá. Mientras tanto, continuaré desempeñando mis funciones como legislador, trabajando en favor de la ciudadanía y defendiendo los valores que siempre me han guiado”, expuso el ex futbolista.