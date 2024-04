Asimismo, solicitó a los asistentes conducirse con orden y respeto y no caer en provocaciones para no entorpecer todo el trabajo que han desarrollado los agentes de la Policía “para el buen término de su lucha”.

Además, la ciudadana agradeció la ayuda brindada por todos los campechanos y por la sociedad civil que se ha hecho presente y pidió no permitir la división del movimiento.

Aclaró también que no representan a ningún partido político y acudieron a la marcha por convicción propia, “cansados de ser manipulados por los malos gobiernos”.

“Layla, no te confundas, no vamos a envejecer como tú marchando durante 24 años y no vamos a hacer 120 marchas más porque tú ya te vas”, expresó una mujer al micrófono, refiriéndose a un comentario que hizo la mandataria en el programa Martes del jaguar para minimizar las protestas.

Una vez iniciada la marcha, se escucharon frases como “Escúchanos Layda, escúchanos bien, o corres a Marcela o te vas tú también”, “Campeche despertó, Morena hoy murió”.

Sinapol convoca a marcha nacional en apoyo a Campeche

El secretario general del Sindicato Nacional de Policías (Sinapol), Rodolfo Basurto, convocó a una marcha nacional este 13 de abril por la dignificación de trabajadores policiales en apoyo a los elementos de Campeche.

Este día, el Sinapol puntualizó que el objetivo de la marcha de este sábado es levantar la voz por las y los compañeros que han sido destituidos de forma injustificada, así como por aquellos que han sido abandonados por las instituciones tras quedar incapacitados por actos de servicios.

“Por las y los compañeros que han sido asesinados debido a un equipamiento insuficiente o en malas condiciones, por una mala capacitación o por malas decisiones de sus mandos... Por las viudas de compañeros caídos que tienen que rogar para que las instituciones les apoyen con lo que por derecho les corresponde...”, mencionó el Sinapol en una publicación de Facebook.

El Sinapol también señaló que “hoy será un buen día para exigir mejores condiciones de trabajo, para exigir un trato digno y respetuoso a cualquier autoridad”.

Layda Sansores minimiza marcha de policías en Campeche

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, minimizó la marcha convocada para este sábado 13 de abril y dijo “van a hacer tercera marcha, yo hice 123, les faltan 120 y tardé 24 años para que dieran efecto”.

Sansores agregó que los ciudadanos podían seguir con todas las marchas que quisieran porque no le asustan.

Pese a que Layda Sansores dijo que la marcha del 13 de abril es la tercera que realizan, en realidad es la cuarta que se lleva a cabo para exigir la renuncia de la titular de la Secretaría de Seguridad y en contra del actual gobierno estatal.

El pasado 17 de marzo, policías de Campeche tomaron las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) para exigir la renuncia de Muñoz Martínez.

Los uniformados denunciaron que fueron enviados al penal de San Francisco Kobén el 15 de marzo, donde se registró un motín, y no les otorgaron los equipos de protección necesarios.

Asimismo, mencionaron que los reos los amenazaron con matarlos y violarlos.