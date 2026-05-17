Marchan en Chihuahua contra Maru Campos

“Esta ofensa de los panistas es para toda nuestra patria... cooperación, sí; coordinación, sí; injerencia, jamás [...] Por eso, desde esta plaza pública, acusamos a María Eugenia Campos Galván, actual Gobernadora del estado de Chihuahua, ante este tribunal popular”, sentenció la líder morenista.

Durante su discurso, Montiel aseguró que la Mandataria estatal decidió “cederles el poder a agentes extranjeros” para intervenir en asuntos de seguridad que competen exclusivamente a la soberanía nacional, razón por la cual informó que no solo impulsarán un juicio político en su contra ante el Congreso de la Unión, sino que además juntarán firmas en la entidad para proceder en su contra.

Durante un mitin ofrecido frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, lanzó duras acusaciones contra la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a quien señaló formalmente por ser supuesta “traidora a la patria”, tras la presunta intervención de agentes estadounidenses en operativos de seguridad locales.

Juicio político contra Gobernadora de Chihuahua

Luego de ello, Montiel enumeró las causas por las cuales Morena promoverá un juicio político en contra de la Gobernadora, entre las que se encuentran una supuesta violación a la soberanía y al pacto federal, usurpación de atribuciones y ataque a la República, infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional, violación al principio de supremacía constitucional en relaciones exteriores y uso de la fiscalía estatal para destruir pruebas de operativos irregulares.

Montiel concluyó haciendo un llamado a la unidad y anunciando una campaña estatal para recabar firmas que respalden la solicitud de juicio político ante la Cámara de Diputados. “Si la gobernadora no puede o no quiere respetar la Constitución, que la ley actúe”, finalizó.

Finalmente, Ariadna Montiel aseguró que todos los funcionarios que hayan cometido una falta serán juzgados, lo que incluye a la Gobernadora Maru Campos.

“Quiero dejar claro: en nuestro proyecto nacional no somos cómplices de nadie, estamos del lado de la justicia y del respeto a la ley. Será juzgado quien tenga que ser juzgado, y eso incluye a la gobernadora de Chihuahua”.

Durante la marcha y en su mensaje final, Ariadna Montiel estuvo acompañada muy de cerca por Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, secretario de Organización del partido e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como por la Senadora Andrea Chávez, quien buscará contender por la entidad en las próximas elecciones.