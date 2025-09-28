$!Marchan en Durango en exigencia de justicia para Paloma Nicole

Ciudadanos, familiares y amigos marcharon este sábado en Durango capital para exigir justicia por la muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que falleció tras una cirugía estética, hecho por el cual fue detenida su madre y su padrastro.
La movilización inició en la calle 20 de Noviembre, y avanzó hasta la Plaza de Armas, frente a la Catedral, donde los asistentes encendieron veladoras y lanzaron globos blancos en memoria de la menor.
Vestidos de blanco y con pancartas, los asistentes recorrieron las vialidades del centro histórico con mensajes de exigencia de justicia y solidaridad. Las consignas de “¡Justicia para Nicole!” se alternaron con momentos de silencio.
Carlos Arellano, padre de la menor, encabezó la movilización y agradeció el respaldo: “No tengo palabras para agradecerles su presencia y por pedir justicia para mi niña. ¡Que no queden así las cosas!”, expresó conmovido.
Durante el acto, exigió sanciones firmes para todos los responsables: “Que les impongan una pena de varios años, que se queden adentro, no que los detengan un rato y después los liberen”.
Detienen a madre y padrastro de Paloma Nicole
Ese mismo día, la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, informó sobre la detención de Paloma Jazmín N., madre de la menor, y de su pareja, Víctor N., por presuntas omisiones de cuidado y encubrimiento.
Ambos están acusados de participar en actos que pusieron en riesgo la vida de la joven, sin contar con autorización del padre. Además, se detectaron falsificación de documentos médicos y usurpación de funciones, ya que la madre habría realizado procedimientos sin contar con acreditaciones profesionales.
“Se manipuló un documento médico y se presentó información falsa al padre de la menor sobre su estado de salud, con el fin de alejarlo y controlar la situación”, señaló la fiscal.
Ley Nicole y seguimiento
El padre de Paloma Nicole respaldó la propuesta de ley que busca prohibir las cirugías estéticas en menores, conocida como Ley Nicole.
“Este dolor no se lo deseo a nadie. Es un dolor que mata toda esperanza e ilusión; yo tenía planes con mi hija y todo se vino abajo”, lamentó.
También mencionó que aún no ha podido solicitar reuniones con el gobernador ni con autoridades federales, debido a la carga emocional y administrativa de los últimos días: “Estoy muy cansado, tengo mucho tiempo sin dormir, sin comer. No he podido vivir ni el luto de mi niña”.
La marcha concluyó con un mensaje claro: que el caso no quede impune y que la justicia se aplique con seriedad y transparencia.