$!Marchan en Durango en exigencia de justicia para Paloma Nicole

Ciudadanos, familiares y amigos marcharon este sábado en Durango capital para exigir justicia por la muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que falleció tras una cirugía estética, hecho por el cual fue detenida su madre y su padrastro.

La movilización inició en la calle 20 de Noviembre, y avanzó hasta la Plaza de Armas, frente a la Catedral, donde los asistentes encendieron veladoras y lanzaron globos blancos en memoria de la menor.

Vestidos de blanco y con pancartas, los asistentes recorrieron las vialidades del centro histórico con mensajes de exigencia de justicia y solidaridad. Las consignas de “¡Justicia para Nicole!” se alternaron con momentos de silencio.

Carlos Arellano, padre de la menor, encabezó la movilización y agradeció el respaldo: “No tengo palabras para agradecerles su presencia y por pedir justicia para mi niña. ¡Que no queden así las cosas!”, expresó conmovido.

Durante el acto, exigió sanciones firmes para todos los responsables: “Que les impongan una pena de varios años, que se queden adentro, no que los detengan un rato y después los liberen”.