MÉXICO._ Manifestantes incendiaron la fachada del Ayuntamiento de Progreso de Obregón, Hidalgo, y de la dirección de Seguridad Pública municipal durante las protestas por la muerte de la doctora Beatriz Hernández, registrada cuando estaba bajo custodia de policías de la entidad.

De acuerdo con medios locales, las oficinas de la policía fueron incendiadas con bombas molotov.

El Gobierno municipal de Progreso de Obregón lamentó los daños a sus instalaciones y culpó a la Secretaría de Gobierno estatal por incitarlos, también acusó a grupos “de feministas de fuera”.

“El Gobierno municipal lamenta profundamente los hechos ocurridos el día de hoy en nuestro municipio y que culminaron con la destrucción del patrimonio de los progresenses, es muy triste ver como lo que con el trabajo de generaciones enteras construyeron es consumido por el fuego y el vandalismo de grupos activistas de nuestro municipio como el que dirige la regidora Raquel Cerón, el grupo del Delegado de Gobernación Narciso Gutiérrez, el grupo del ex candidato Daniel Barrera, los ex trabajadores del ayuntamiento del ex presidente Raúl Meneses, el grupo del Lc. Jonás Olguín y también grupos de feministas de fuera”, expuso la administración municipal en un comunicado.

El Gobierno de Progreso de Obregón también pidió la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde ayer, mujeres y colectivas convocaron a protestar frente a la Presidencia municipal de Hidalgo. En redes sociales usuarias han utilizado el hashtag #JusticiaParaLaDoctoraBety para exigir respuestas de las autoridades.