Marco Rubio llega a México para sostener reuniones con la Presidenta Claudia Sheinbaum

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este martes a México como parte de la gira de trabajo que también cubrirá un viaje a Ecuador.

En el Aeropuerto Felipe Ángeles, el diplomático fue recibido por el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

Antes de viajar a México, Marco Rubio aseguró que el Gobierno encabezado por Donald Trump erradicaría los cárteles del narcotráfico, sin importar desde donde operaban.

Durante una entrevista, antes de abordar un avión en la Base Aérea de la Reserva de Homestead, en Florida, rumbo al AIFA, afirmó que el Presidente de Estados Unidos había sido muy claro en que utilizaría todo a su alcance, para eliminar las organizaciones criminales transnacionales.

”Todo el poder de los Estados Unidos para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen y sin importar cuánto tiempo hayan podido actuar con impunidad, hace que esos días hayan terminado”, dijo Rubio.

“La principal obligación del Presidente es garantizar el interés nacional y la seguridad nacional de nuestro pueblo. No conozco ningún Presidente que lo defienda más que este, nuestro presidente actual, el Presidente Trump. Y bueno, no voy a especular sobre lo que pueda suceder en el futuro”, señaló sin responder si Trump planeaba una ofensiva contra el régimen venezolano, encabezado por Nicolás Maduro.

El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo, el mismo día, un ataque letal en el sur del Caribe, contra un barco con drogas que había partido de Venezuela, según lo informó Trump. Después, la Casa Blanca detalló que en dicha operación militar murieron 11 personas en aguas internacionales y que se dirigían a Estados Unidos.