Marco Rubio reconoce labor del Gobierno de Sheinbaum contra el narco

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, reconoció la cooperación del Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en el combate al crimen organizado, en especial a los cárteles del narcotráfico.

”Jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento”, aseguró el funcionario estadounidense durante la conferencia en conjunto con Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Secretario de Relaciones Exteriores.

Rubio señaló que una muestra de la disposición del gabinete de Sheinbaum Pardo a colaborar con la administración encabezada por el Presidente Donald Trump, fue la entrega de 55 líderes criminales que enfrentaban cargos en múltiples tribunales de Estados Unidos.

”En las cifras que hemos visto, 55 individuos que se le pidió al Gobierno de México, que están enfrentando cargos criminales en Estados Unidos, fue una operación sumamente difícil, no una operación fácil, y lo pudieron conducir a través de las autoridades mexicanas”, recordó.

”Incluso los aviones mexicanos que llevaron a esos individuos a las cárceles norteamericanas, el intercambio de inteligencia e información, proveer equipo y entrenamiento de ambas partes, todo eso ha sido clave”, abundó.

”El intercambio de inteligencia e información, proveer equipo y entrenamiento de ambas partes, todo ha sido clave, pero queda mucho por hacer y ambos entendemos que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de México y Estados Unidos”, agregó.

”Se ha logrado mucho y seguiremos intercambiando ideas y cooperando a nivel de trabajo de nuestras diferentes entidades, y en fin, con mucho respeto y admiración por la labor que han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan, no simplemente a Estados Unidos, amenazan la paz y la estabilidad del mundo, del mundo”, enfatizó.

”Queda mucho por hacer y ambos entendemos que los cárteles son una amenaza a la seguridad nacional de México y de Estados Unidos, y por eso tiene toda lógica cooperar y trabajar en conjunto”, señaló.

También destacó que Sheinbaum Pardo y Trump se habían comunicado en 14 ocasiones y en cada una de las conversaciones, según él, había existido un intercambio de ideas y perspectivas sobre el combate a la delincuencia organizada.

”No hay Gobierno en este momento que esté cooperando más con nosotros en la lucha contra la criminalidad, que el Gobierno de México, el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum [...] Mucho respeto y admiración por la labor que han hecho aquí en México para enfrentar a estos grupos narcoterroristas que amenazan la paz y la estabilidad del mundo”, expresó.