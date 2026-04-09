Marco Rubio y Roberto Velasco abordan migración y seguridad en primera llamada bilateral

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo una conversación telefónica con el nuevo Secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, para felicitarlo por su reciente designación y explorar áreas de cooperación en temas clave de la agenda bilateral, entre ellos migración, seguridad regional y asuntos hemisféricos, según informaron ambos gobiernos este.

El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, indicó que Rubio García buscó en el intercambio “fomentar una estrecha cooperación en muchos temas clave para ambos países” y que el Secretario de Estado abordó también “los esfuerzos para disuadir la inmigración ilegal masiva, proteger nuestras fronteras y promover la estabilidad regional”.

La SRE señaló que ambos funcionarios dialogaron sobre los temas prioritarios de la agenda México-Estados Unidos y sobre la forma de profundizar los trabajos conjuntos.

El comunicado de la dependencia precisó que “reconocieron los avances realizados en materia de seguridad, con respeto a los principios que ambos países han acordado, y la importancia de atender los retos en movilidad humana, respetando los derechos humanos de las personas”.

Velasco Álvarez fue ratificado por el Senado de la República el 8 de abril, un día antes de la llamada con Rubio García, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo designara como Canciller en sustitución de Juan Ramón de la Fuente Ramírez.

El nuevo titular de la SRE se desempeñó previamente como Jefe de la Unidad para América del Norte y, posteriormente, como Subsecretario de América del Norte de la Cancillería, cargo desde el cual tuvo comunicación directa con el equipo de Rubio y participó en reuniones celebradas tanto en la Ciudad de México como en Washington.

La llamada del 9 de abril constituyó el primer contacto formal de Velasco Álvarez en su nueva responsabilidad con su contraparte estadounidense.