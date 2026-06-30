María Felicia Jiménez formaliza su denuncia por violencia contra Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex

María Felicia Jiménez formalizó su denuncia por violencia doméstica contra el ex director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ante la Fiscalía de la Ciudad de México, mientras recibe asesoría legal y psicológica por parte de la Secretaría de las Mujeres, —dependencia federal que lleva más de dos meses acéfala tras la renuncia de Citlalli Hernández—.

El proceso penal inició luego de que se revelaran videos en los que se observa al exfuncionario agredir físicamente a su esposa.

“Al fin tengo el valor de publicar estos videos y así empiezo. El discurso de ‘amor a la soberanía energética, la defensa a las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el Ineel. En casa, un alto mando del Gobierno actual le pega a su esposa”, señaló María Felicia Jiménez, esposa del ex director de la petrolera mexicana, al presentar los videos que muestran las agresiones machistas.

Indicó que “romper el silencio” implica quedarse sin trabajo y con el riesgo de perder a sus hijos “por el simple hecho de su cercanía (de Rodríguez Padilla) a las altas esferas de presidencia, gobernadores, diputados, secretarios de estado; este es un gobierno liderado por mujeres, así que pido ayuda y que se tomen las medidas necesarias para la protección mía y de mis hijos menores de edad”.

En uno de los videos grabados por cámaras dentro del domicilio del ex funcionario, fechado el 15 de marzo de 2026, se observa a Rodríguez Padilla jalonear y empujar a su esposa en presencia de un menor.

Incluso, en un momento de la secuencia, la lanza contra el sillón y forcejea con la mujer. Después la jala del cabello, la somete por el cuello y la agrede en múltiples ocasiones.

María Felicia Jiménez informó que fue contactada por Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, para recibir orientación psicológica y legal, y dijo ayer que presentó una denuncia contra el ex director de la petrolera.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, la subsecretaria Gómez confirmó que fue presentada una denuncia por violencia familiar ante la fiscalía especializada de la Ciudad de México, aunque las agresiones que fueron captadas en video sucedieron en Morelos.

Indicó que “también hay otros hechos que han ocurrido en la ciudad” y que María Felicia Jiménez tiene su residencia en la capital del País.

“Hay plena coordinación con ambas fiscalías y efectivamente la Fiscalía de Morelos abre una carpeta de investigación por noticia criminal y pues, ya será una coordinación entre ambas fiscalías para que puedan proporcionarse más elementos”, dijo la subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar, quien agregó que “no es necesario” que las mujeres tengan videos para poder presentar una denuncia y proceder contra sus agresores.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó el sábado sobre la apertura de una carpeta de investigación en contra de Rodríguez Padilla luego de que fueron revelados los videos en los que se le observa agrediendo a María Felicia.

La dependencia subrayó que la diligencia fue iniciada en “pleno respeto y congruencia con las acciones a favor de una justicia eficaz para mujeres, niñas, niños y adolescentes”.



‘Todo el peso de la ley’

En su conferencia matutina de este lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a aplicar todo “el peso de la ley” en el caso de Víctor Rodríguez Padilla y aseguró que su Gobierno “no protegerá a nadie frente a un acto como estos”.

La Mandataria federal, incluso, frenó el nombramiento del ex funcionario en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias de la Comisión Federal de Electricidad.

“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos. Entonces, tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos. Entonces es un delito estatal. Y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres. Aquí no es que ‘es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto’”, comentó.

Ante cuestionamientos de los medios de comunicación, la Presidenta descartó que el ex funcionario pueda volver a ocupar algún otro cargo durante su Gobierno.

Detalló que Rodríguez Padilla no había sido nombrado en CFE, pues ella aún “no había firmado”, y confirmó que Alejandro Salcido se mantendrá como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

¿Podría tomar algún otro cargo en la Administración Pública posteriormente?, se le preguntó a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“No, ninguno. No, no, no“, respondió a medios de comunicación en Palacio Nacional.

¿Haría algún llamado para algunos otros funcionarios de la Administración Pública Federal o estatal?, se le insistió.

“Cero impunidad a la violencia contra las mujeres, cero impunidad. Esto no es un asunto, es que se aplique la ley, como en todo. Nosotros somos juaristas. La ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros de otra”.



“No hablo por venganza, sino por valentía”: María Felicia

María Felicia Jiménez afirmó que, aunque su denuncia fue motivada “no por venganza, no por celos, sino por valentía”, aún se siente insegura. Publicó una carta en la que reafirmó las razones que la llevaron a denunciar a Víctor Rodríguez Padilla ante la Fiscalía de Morelos por las agresiones de las que fue víctima y detalló que durante la relación recibió múltiples amenazas y descalificaciones.

“Hoy estoy acá contigo no por venganza, no por celos, sino por valentía. Porque soy madre de dos niños, dos futuros hombres de esta sociedad, a los cuales les tengo que enseñar que a las personas se les respeta, en especial a las mujeres, y que si somos maltratadas habrá consecuencias”, señala el texto enviado directamente a la periodista Azucena Uresti.

La académica relató que durante su matrimonio vivió una relación marcada por descalificaciones constantes y una dinámica desigual de poder.

Afirmó que, pese a su trayectoria profesional como docente e investigadora, era objeto de amenazas relacionadas con su empleo y de expresiones que minimizaban tanto su trabajo como sus aportaciones dentro y fuera del hogar, así como por su condición de migrante.

Jiménez también recordó que durante la gestión de Rodríguez Padilla al frente de Pemex encabezó el voluntariado de la empresa, desde donde participó en actividades comunitarias, entrega de juguetes y acciones dirigidas a niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), labor que, dijo, también era descalificada por el entonces funcionario.

En entrevista para Grupo Fórmula, María Felicia Jiménez dijo que actualmente se encuentra separada de Rodríguez Padilla tras las agresiones ocurridas en marzo pasado.

Aseguró también que ya había sido contactada por la Secretaría de las Mujeres para recibir orientación legal, psicológica y atención para sus hijos.

“Nosotros dejamos de vivir juntos; aunque estemos casados actualmente, nos separamos en marzo después de los hechos. El día después, yo le pedí que se fuera de la casa y él después de eso, se ha desentendido con el pequeñito en todas las actividades del día a día”, dijo en una entrevista publicada en el programa Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva.

“Sí me ha buscado la subsecretaria de la Secretaría de la Mujer para brindarme el apoyo el día de hoy; pienso verla. Ella me dijo que me van a orientar cómo hacer todo el proceso de denuncia, que si necesito apoyo psicológico para mí y para mis hijos, me van a ayudar, que van a darme todas las herramientas para sentirme segura, pero hasta este momento yo no tengo, pues, seguridad de ningún tipo”.



7 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, reporta Inegi

En México, 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más ha sufrido violencia machista a lo largo de su vida, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La información más reciente de Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares indica que para 2021 las agresiones psicológicas fueron las que más se reportaron, seguidas de las de índole sexual, la violencia económica y, en último lugar, las físicas.

Los datos muestran que la mayoría de las mujeres que vivieron violencia en ese año tenían un nivel educativo de bachillerato completo (49.9 por ciento), seguidas de aquellas que contaban con una licenciatura (47.8 por ciento). En tercer lugar están aquellas con educación básica completa (45.3 por ciento). El 33 por ciento no concluyó el nivel básico, mientras el 26.1 por ciento no tenía escolaridad.

Las mujeres solteras fueron las más violentadas (53.9 por ciento). En el caso de aquellas casadas o unidas, el 41.1 por ciento dijo haber vivido alguna agresión, mientras que las separadas o viudas que experimentaron este tipo de situaciones fueron el 34 por ciento.

A nivel nacional, 4 de cada 10 mujeres reportaron haber vivido violencia en su relación en curso o por parte de su última pareja. Los estados con mayor prevalencia fueron Guerrero (47.6 por ciento), Hidalgo (45.6 por ciento) y Yucatán (45 por ciento), en tanto que aquellos con menor porcentaje fueron Baja California (27.9 por ciento), Chiapas (28.1 por ciento) y Baja California Sur (31.8 por ciento).

Sin embargo, solo el 13 por ciento presentó una queja o denuncia por lo ocurrido. El 78.3 por ciento de las mujeres víctimas de violencia decidió no solicitar apoyo.

Al preguntar por las razones que las llevaron a no denunciar, las encuestadas respondieron que consideraron lo ocurrido como algo sin importancia (27.7 por ciento), algunas tuvieron miedo a las consecuencias (22.2 por ciento), otras sintieron vergüenza (18 por ciento), o no sabían cómo y dónde realizar el trámite (13.5 por ciento).

También hubo algunas a las que su pareja les dijo que iba a cambiar (13.5 por ciento), o que no querían que su familia se enterara (12.7 por ciento). Asimismo, entre las respuestas estuvo que “él no va a cambiar” (8.7 por ciento).