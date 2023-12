La empresaria e influencer Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, se registró a las 12:00 horas de este sábado como precandidata de Movimiento Ciudadano a Alcaldesa de Monterrey, mientras que el actual Presidente Municipal, Luis Donaldo Colosio Riojas, hizo lo propio para buscar un escaño en el Senado con dicho partido.

Acompañada por su esposo, además de sus compadres Luis Donaldo Colosio Riojas y María de la Luz García Luna, esposa de este último, Rodríguez Cantú arribó a las instalaciones del comité directivo estatal de MC, y en un breve mensaje a sus simpatizantes, dijo que su intención de contender por la Alcaldía regiomontana era seguir transformando la capital de Nuevo León.

“Yo voy a ser muy breve, lo único que tengo que decir el día de hoy [es que] estoy muy contenta de registrarme para ustedes, como precandidata a la Alcaldía de Monterrey... Quiero agradecer muchísimo a Luis y Marilú por estar aquí presentes. Sé que no nos vas a soltar la mano en este proceso, Luis. Estamos listos para seguir transformando Monterrey. y yo estoy lista para la Alcaldía de Monterrey”, refirió la joven.

Según el diario El Norte, tras definirse que Colosio Riojas buscaría el Senado y no la reelección, luego de diversas reuniones, se determinó que la titular de la Oficina Amar a Nuevo León, de 28 años de edad, sería la precandidata a Alcaldesa.

“La inesperada acción se daría luego de que se analizaran los perfiles de Colosio y Rodríguez, basados en los estudios de popularidad hechos por MC desde hace meses. Como ya lo ha hecho anteriormente, Colosio ayer prefirió no revelar cuál sería su decisión sobre participar en las contiendas del 2024”, indicó El Norte.

“Esta semana solo reiteró que no tenía interés por buscar la Presidencia por Movimiento Ciudadano tras el retiro de García de la contienda. En tanto, Rodríguez, de quien se había manejado su posible postulación al Senado, finalmente habría sido elegida para buscar la histórica combinación política entre Rodríguez, como Alcaldesa de Monterrey, y García, como Gobernador del Estado”, agregó el rotativo.

“En coincidencia con su posible lanzamiento electoral, Rodríguez lanzó ayer una campaña publicitaria en la que ella aparece presentando spots de dibujos animados en un programa contra el maltrato infantil. La campaña presenta a la ‘Liga 075’, unos agentes que, por instrucciones de Rodríguez, van a rescatar a niños que sufren maltrato físico, psicológico o abandono.

“En los tres spots aparece Rodríguez, quien ha sido cuestionada por mostrarse en publicidad institucional a pesar de que el Artículo 134 de la Constitución federal prohíbe la promoción personalizada de los funcionarios con recursos públicos. Ayer, García publicó una foto con su esposa, en la que aparece la leyenda: ‘Y mañana se pone mejor’”, finalizó El Norte.

Por su parte, el diario Excélsior recordó que Rodríguez Cantú “fue un factor determinante en el proceso que llevó a Samuel García a la Gubernatura de Nuevo León por su destacado manejo de redes sociales, siendo una de las mexicanas con más seguidores; tiene 3.5 millones en Instagram”. Además, dijo que la influencer era la “protagonista de la estratégica mediática ‘Fosfo fosfo’, en alusión al color de los tenis que usan ella y el Mandatario estatal”.

El pasado 7 de diciembre, Colosio Riojas confirmó que no buscaría ser el precandidato presidencial de MC, luego del regreso de García Sepúlveda a la Gubernatura. A pregunta expresa sobre si Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, había hablado con él para plantearle contender por dicho cargo, el Alcalde regiomontano respondió que no, e insistió que el político sabía que su decisión era firme en dicho sentido.

“¿Para la Presidencia de la República? No he hablado con Dante al respecto pero pues él sabe cuál es mi decisión y es firme. Mi decisión es firme: yo no voy a contender [...] No he hablado con Dante al respecto, pero él sabe cuál es mi postura al respecto y es firme. Yo no voy a contender para la Presidencia”, enfatizó.



¿QUIÉN ES MARIANA RODRÍGUEZ CANTÚ?

Mariana Rodríguez Cantú nació en Monterrey, Nuevo León, el 10 de agosto de 1995. Es Licenciada en Psicología Organizacional, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es esposa del Gobernador Samuel García.

Desde el 4 de octubre de 2021 es titular de Amar a Nuevo León, unidad administrativa encargada de prensa y relaciones públicas del Gobierno estatal. Asimismo, es propietaria de la marca Mar Cosmetics, que comercializa productos de maquillaje.



¿QUIÉN ES LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS?

Luis Donaldo Colosio Riojas nació en Magdalena de Kino, Sonora, el 31 de julio de 1985. Es Licenciado en Derecho, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. En la actualidad estudia una Maestría en Derecho de la Empresa, en la Universidad de Monterrey.

Es hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, asesinado el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Quedó huérfano en 1994, cuando tenía 8 años de edad, tras el asesinato de su padre y la muerte de su madre, Diana Laura Riojas Reyes, en noviembre de ese mismo año, debido a un cáncer de páncreas.

Funge como Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, desde el 30 de septiembre de 2021. Fue Diputado local en el Congreso del Estado de Nuevo León, del 1 de septiembre de 2018 hasta el 1 de febrero de 2021.

Se postuló como Diputado en el Distrito IV local de Nuevo León, por el partido Movimiento Ciudadano, en las elecciones estatales de 2018, en las cuales resultó elegido con el 33.41 por ciento de los votos.8 Tomó protesta el 1 de septiembre del 2018, como integrante de la LXXV Legislatura. Fue presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, además de secretario de la de Presupuesto y del Comité de Administración.