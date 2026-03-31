Marín Mollinedo deja la ANAM; asumirá como delegado de Segob en Yucatán

Fuentes federales confirmaron que Rafael Marín Mollinedo dejó su cargo al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para asumir como delegado de la Secretaría de Gobernación (Segob) en Yucatán, en un movimiento que reconfigura la cúpula de la institución recaudadora más importante del país en materia de comercio exterior. Las mismas fuentes informaron que se alista el nombramiento de un director interino al frente de la ANAM mientras se define el relevo definitivo.

La salida de Marín Mollinedo marca el fin de su segunda etapa al frente del organismo. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo confirmó en ese cargo el 14 de febrero de 2025, cuando retornó al país tras fungir como embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), con la encomienda principal de incrementar la recaudación aduanera. Su primer periodo al frente de la ANAM había comenzado el 7 de diciembre de 2022, por designación del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien puso a consideración del Congreso de la Unión su ratificación.

Entre la primera y la segunda gestión de Marín Mollinedo, la dirección de la ANAM fue asumida por el Ejército mexicano desde mediados de 2023, mientras él se desempeñó como representante de México en Ginebra, Suiza, ante la OMC hasta diciembre de 2024.

Durante su segunda administración, el sector aduanero registró un récord de ingresos tributarios, además de que se impulsó la nueva Ley Aduanera orientada a combatir el contrabando. Según la información presentada en enero de 2026 durante la inauguración de la nueva sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, los ingresos por aduanas registraron un crecimiento de 25 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de un billón de pesos a un billón 250 mil millones de pesos. Para el ejercicio fiscal de 2026 se había fijado una meta de un billón 500 mil millones de pesos.

El arribo de Marín Mollinedo a Yucatán como funcionario federal se inscribe en un contexto donde su figura es valorada como uno de los perfiles de mayor peso dentro de Morena, y donde también se le señala como precandidato con posibilidades en procesos electorales del sureste mexicano.

Marín Mollinedo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Antes de encabezar la ANAM por primera vez, fue director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, y ocupó cargos en la administración pública del entonces Distrito Federal, incluidas las direcciones generales de Servicios Urbanos y de la Red de Transporte de Pasajeros.

La designación del director interino de la ANAM deberá producirse en los próximos días, en tanto la presidenta de la República define el perfil del nuevo titular permanente del organismo, que opera como la principal ventanilla de recaudación aduanera del país y cuya sede central fue inaugurada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 25 de enero de 2026.