$!Marina activa acciones del Plan Marina ante la presencia del Huracán Polo en el Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención, ante la intensificación del Huracán Polo en el Océano Pacífico, con el propósito de salvaguardar la vida de la población y reducir los posibles efectos ocasionados por este fenómeno meteorológico. Hasta las 18:00 horas de este jueves 24 de septiembre, el centro del huracán, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se localizaba a 270 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 765 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.





El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de 295 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Por su amplia circulación, “Polo” ocasiona lluvias y chubascos, cielo de nublado a cerrado, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado, condiciones que pueden generar afectaciones en zonas marítimas y costeras.

Ante esta evolución, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refuerza las acciones de vigilancia, prevención y preparación en las zonas susceptibles de afectación, así como en la zona norte del País, con el propósito de mantener una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse derivado de las condiciones meteorológicas. Asimismo, se mantiene vigilancia permanente de la evolución y desplazamiento del fenómeno meteorológico, a fin de fortalecer las medidas preventivas y, en caso necesario, brindar apoyo a la población que pudiera resultar afectada. La Secretaría de Marina, a través de las Capitanías de Puerto, mantiene vigilancia sobre las condiciones para la navegación y emite las disposiciones correspondientes de acuerdo con la evolución del fenómeno, por lo que se exhorta a la comunidad marítima a atender las recomendaciones y avisos de las autoridades competentes.

De igual manera, se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y de las redes sociales de la Secretaría de Marina, donde se difundirán oportunamente actualizaciones sobre la evolución del fenómeno meteorológico, así como las recomendaciones y medidas preventivas correspondientes. Asimismo, atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil, particularmente en las zonas costeras y aquellas susceptibles a afectaciones por lluvias, viento y oleaje elevado.