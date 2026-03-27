$!Marina activa Operación Salvavidas Semana Santa 2026 en destinos de México

MÉXICO._ La Secretaría de Marina inició este viernes la Operación Salvavidas Semana Santa 2026 para resguardar la seguridad de vacacionistas nacionales e internacionales.
Se desplegarán elementos navales y unidades en los principales destinos turísticos del País hasta el 12 de abril.
De acuerdo con un comunicado de la Semar, esta acción, enmarcada en el Plan Marina, se realizará en las playas de mayor afluencia y centros turísticos bajo responsabilidad de la Armada de México, explicó la dependencia.
Contará con la colaboración de Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno.
El periodo vacacional de Semana Santa representa cada año un desafío para la seguridad en las zonas costeras, debido al incremento masivo de visitantes que buscan disfrutar de las playas.
Por ello, estas operaciones de vigilancia son recurrentes para prevenir incidentes y garantizar la integridad de los bañistas.
En esta temporada, se desplegarán 2 mil 854 elementos navales, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases, marinería y personal civil, con el fin de garantizar la seguridad en las zonas marítimas y costeras.
Además, la operación contará con 314 unidades estratégicas. De estas unidades, 18 son buques encargados de la vigilancia marítima en altamar, mientras 130 embarcaciones menores serán empleadas para auxiliar rápidamente a la población en peligro en el mar, en caso de cualquier emergencia.
Se suman siete unidades aéreas, que realizarán patrullajes de reconocimiento y apoyo, y 159 terrestres, con las que se complementa el apoyo para la vigilancia y seguridad de las personas en tierra.
En el operativo participarán 34 Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima. Once de estas estaciones se ubican en el litoral del Golfo de México y 23 en el litoral del Pacífico.
El personal especializado de los Mandos Navales acudirá de manera oportuna al llamado de la ciudadanía.
Es importante observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar. Estas se señalan con banderas de diferentes colores.
La bandera verde indica condiciones buenas para bañarse, nadar o bucear.
La amarilla significa precaución por corrientes marinas y posible empeoramiento del tiempo.
La roja advierte a los bañistas no ingresar al mar.