$!Marina activa Operación Salvavidas Semana Santa 2026 en destinos de México

MÉXICO._ La Secretaría de Marina inició este viernes la Operación Salvavidas Semana Santa 2026 para resguardar la seguridad de vacacionistas nacionales e internacionales.

Se desplegarán elementos navales y unidades en los principales destinos turísticos del País hasta el 12 de abril.

De acuerdo con un comunicado de la Semar, esta acción, enmarcada en el Plan Marina, se realizará en las playas de mayor afluencia y centros turísticos bajo responsabilidad de la Armada de México, explicó la dependencia.

Contará con la colaboración de Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El periodo vacacional de Semana Santa representa cada año un desafío para la seguridad en las zonas costeras, debido al incremento masivo de visitantes que buscan disfrutar de las playas.