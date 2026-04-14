$!Marina apoya a velero con fallas en Islas Marías

MÉXICO._ Personal de la Secretaría de Marina, Armada de México, asistió a un velero con fallas de propulsión en el Archipiélago de Islas Marías, entre la noche de ayer y la mañana de hoy.

A través de un comunicado, la embarcación “Kaloni” sufrió daños por vientos, con velas enredadas en la propela, lo que le hizo perder maniobra.

Esta acción ocurrió tras recibir un reporte de emergencia alertando sobre el velero “Kaloni”. De inmediato, se ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima Islas Marías para salvaguardar la vida humana en el mar.

La Secretaría de Marina, a través de sus unidades de Guardia Costera, opera diversas Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima en el país. Estas unidades, conocidas como ENSAR, tienen el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar y responder a emergencias marítimas en las costas nacionales.

Al arribar al punto, personal naval estableció comunicación con el tripulante a bordo. Este manifestó que se encontraba en buen estado de salud y que la embarcación sufrió daños estructurales debido a fuertes rachas de viento. Las velas cayeron al mar y quedaron enredadas en la propela, lo que le hizo perder su capacidad de maniobra y gobierno, según indicó el tripulante.

Ante las condiciones meteorológicas adversas predominantes, el personal de la ENSAR Islas Marías permaneció en el área para brindar seguridad y vigilancia.