Nacional
|
Seguridad

Marina apoya en traslado a 10 detenidos al Centro de Justicia Penal Federal en Tepic

La Secretaría de Marina informa que, a través de la Décima Zona Naval y en coordinación con la FGR, brindó asistencia en el traslado de 10 personas detenidas en Nayarit
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/02/2026 19:03
26/02/2026 19:03

NAYARIT._ Elementos de la Secretaría de Marina brindaron apoyo para el traslado de 10 personas que fueron detenidas en Tepic, Nayarit.

De acuerdo con un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Décima Zona Naval, informó que el miércoles, en coadyuvancia con las diferentes instituciones de los tres niveles de gobierno, apoyó en dicho traslado.

Esta acción se realizó en coordinación con autoridades de la Fiscalía General de la República con el fin de garantizar las condiciones de seguridad necesarias durante el traslado hacía el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Tepic.

$!Marina apoya en traslado a 10 detenidos al Centro de Justicia Penal Federal en Tepic

El operativo se realizó bajo los protocolos establecidos y en estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, asegurando en todo momento la integridad física de las personas trasladadas, así como del personal participante y de la ciudadanía.

Lo anterior, en atención a los hechos de violencia registrados recientemente en Nayarit el pasado domingo 22 de febrero.

$!Marina apoya en traslado a 10 detenidos al Centro de Justicia Penal Federal en Tepic


Para solicitud de apoyo

Para atención de emergencias en la mar o cualquier solicitud de apoyo, la Décima Zona Naval pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 323 101 6006. Asimismo, la Secretaría de Marina comparte el número 800 627 46 21 (800 MARINA 1)

#Seguridad
#Semar
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube