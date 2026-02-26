$!Marina apoya en traslado a 10 detenidos al Centro de Justicia Penal Federal en Tepic

NAYARIT._ Elementos de la Secretaría de Marina brindaron apoyo para el traslado de 10 personas que fueron detenidas en Tepic, Nayarit.

De acuerdo con un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Décima Zona Naval, informó que el miércoles, en coadyuvancia con las diferentes instituciones de los tres niveles de gobierno, apoyó en dicho traslado.

Esta acción se realizó en coordinación con autoridades de la Fiscalía General de la República con el fin de garantizar las condiciones de seguridad necesarias durante el traslado hacía el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Tepic.