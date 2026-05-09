$!Marina asegura 26 bultos de cocaína en costas de Guerrero; detienen a dos extranjeros

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación con 26 bultos de cocaína frente a las costas del estado de Guerrero; asimismo, detuvieron a dos personas de nacionalidad extranjera. En un comunicado, la dependencia indicó que labores de inteligencia e investigación permitieron dar seguimiento a la embarcación desde 668 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arroyo Seco, municipio de Petatlán. “Como resultado del despliegue coordinado de unidades de superficie, aéreas y terrestres, personal naval logró el cuarto aseguramiento consecutivo de sustancias ilícitas en la mar en una semana, lo que representa una afectación significativa a las operaciones de grupos delictivos dedicados al trasiego de droga”, señaló la Semar.

Suman más de 65 toneladas decomisadas En ese sentido, la Semar agregó que suman 89 bultos asegurados, lo equivalente a varias toneladas de cocaína una vez obtenido el peso ministerial, mismas que se sumarán a las más de 65.5 toneladas incautadas por mar en la presente administración. Además, añadió que las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal. “Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.