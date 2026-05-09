$!Marina asegura 26 bultos de cocaína en costas de Guerrero; detienen a dos extranjeros

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación con 26 bultos de cocaína frente a las costas del estado de Guerrero; asimismo, detuvieron a dos personas de nacionalidad extranjera.
En un comunicado, la dependencia indicó que labores de inteligencia e investigación permitieron dar seguimiento a la embarcación desde 668 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, hasta su arribo a tierra en las costas de Arroyo Seco, municipio de Petatlán.
“Como resultado del despliegue coordinado de unidades de superficie, aéreas y terrestres, personal naval logró el cuarto aseguramiento consecutivo de sustancias ilícitas en la mar en una semana, lo que representa una afectación significativa a las operaciones de grupos delictivos dedicados al trasiego de droga”, señaló la Semar.
Suman más de 65 toneladas decomisadas
En ese sentido, la Semar agregó que suman 89 bultos asegurados, lo equivalente a varias toneladas de cocaína una vez obtenido el peso ministerial, mismas que se sumarán a las más de 65.5 toneladas incautadas por mar en la presente administración.
Además, añadió que las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente en la Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación legal.
“Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.
Decomisan droga a Cártel de Sinaloa
El pasado 10 de marzo, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las casi dos toneladas de cocaína que fueron aseguradas en aguas del Pacífico mexicano pertenecían a una facción del Cártel de Sinaloa.
“Este caso lo tenemos relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa (...) los anteriores, de diferentes cárteles y grupos”, señaló el funcionario durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum este martes 10 de marzo.
El Gabinete de Seguridad federal dio a conocer que se aseguraron 80 bultos con aproximadamente dos toneladas de presunta cocaína durante una operación marítima realizada a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero.