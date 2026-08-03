$!Marina asegura 4.4 toneladas de cocaína y destruye laboratorio clandestino

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de 4.4 toneladas de presunta cocaína en operativos realizados frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, donde además detuvo a 16 personas. En acciones paralelas, también destruyó un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en Sinaloa, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.
El primer operativo ocurrió frente a las costas de Oaxaca, donde personal naval detectó dos embarcaciones menores que navegaban de manera sospechosa. Tras inspeccionarlas, aseguró 127 bultos y 42 tabiques con presunta cocaína, con un peso aproximado de tres toneladas, así como seis motores fuera de borda, y detuvo a 10 personas.
En una segunda intervención, frente a las costas de Chiapas, personal naval aseguró otras dos embarcaciones menores. En una de ellas localizó 24 bultos con presunta cocaína, con un peso aproximado de mil 423 kilogramos, así como más de dos mil litros de combustible, y detuvo a seis personas.
De acuerdo con un comunicado, los aseguramientos en el mar fueron resultado de operaciones de vigilancia de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.
Operativos alcanzan Nayarit y Sinaloa
En el poblado Península de Villamoros, en Culiacán, Sinaloa, personal de la Marina localizó y destruyó un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina. En el sitio fueron asegurados aproximadamente 300 litros de sustancias químicas utilizadas para la producción de drogas sintéticas.
Por otra parte, durante recorridos terrestres en el poblado Aguamilpa, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, elementos navales fueron agredidos con disparos de arma de fuego. La dependencia informó que repelió la agresión, con saldo de un elemento de la Marina herido, un presunto agresor muerto y el aseguramiento de un arma de fuego, cargadores y cartuchos.
La Semar señaló que las 16 personas detenidas, así como la droga y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Precisó además que el peso ministerial definitivo de la presunta cocaína aún está pendiente de determinarse.
Decomisos en el gobierno de Sheinbaum
Estos decomisos se suman a los resultados reportados por el gobierno federal entre octubre de 2024, cuando comenzó la gestión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y junio de 2026, periodo en el que se informó la detención de 59 mil 582 personas, el aseguramiento de 498.98 toneladas de drogas, 31 mil 366 armas de fuego y el desmantelamiento de 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.
En ese mismo periodo, las autoridades federales reportaron el aseguramiento de más de 3.7 millones de litros y 917 mil 417 kilogramos de sustancias químicas, así como mil 340 reactores de síntesis orgánica, 900 condensadores y 233 destiladores.