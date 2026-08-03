$!Marina asegura 4.4 toneladas de cocaína y destruye laboratorio clandestino

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de 4.4 toneladas de presunta cocaína en operativos realizados frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, donde además detuvo a 16 personas. En acciones paralelas, también destruyó un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en Sinaloa, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

El primer operativo ocurrió frente a las costas de Oaxaca, donde personal naval detectó dos embarcaciones menores que navegaban de manera sospechosa. Tras inspeccionarlas, aseguró 127 bultos y 42 tabiques con presunta cocaína, con un peso aproximado de tres toneladas, así como seis motores fuera de borda, y detuvo a 10 personas.

En una segunda intervención, frente a las costas de Chiapas, personal naval aseguró otras dos embarcaciones menores. En una de ellas localizó 24 bultos con presunta cocaína, con un peso aproximado de mil 423 kilogramos, así como más de dos mil litros de combustible, y detuvo a seis personas.

De acuerdo con un comunicado, los aseguramientos en el mar fueron resultado de operaciones de vigilancia de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.