$!Marina asegura casi 3 toneladas de presunta cocaína frente a costas de Oaxaca

OAXACA._ Personal de la Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, detuvo a cuatro presuntos infractores de la ley y aseguró aproximadamente 2.99 toneladas de presunto droga, dos embarcaciones menores y presunto combustible, en aguas de Oaxaca. A través de un comunicado, dicha acción se llevó a cabo cuando personal naval, que realizaba un vuelo de patrullaje marítimo, detectó dos embarcaciones menores. En seguimiento al avistamiento, una patrulla oceánica se dirigió al área y mediante su helicóptero embarcado, efectuó la intercepción de las embarcaciones.

Tras realizar la inspección correspondiente, personal naval detuvo a cuatro personas y aseguró las dos embarcaciones, además de 86 bultos que contenían aproximadamente 2 mil 990 kilogramos de presunta cocaína. Asimismo, fueron asegurados 20 bidones con presunta gasolina preparada, cada uno con 50 litros; los cuales suman mil litros de dicho combustible, así como ocho bidones vacíos. En coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, en cuanto el buque arribe a puerto, se les pondrá a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal e integrará las carpetas de investigación correspondientes.

Se prevé que las autoridades competentes determinen el peso ministerial de la presunta droga asegurada, el cual se integrará a las estadísticas oficiales de los aseguramientos realizados por la Secretaría de Marina durante la presente administración, misma que asciende ya a casi 77 toneladas. La institución señaló que con este aseguramiento se evitó la distribución de aproximadamente 5 millones 980 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada en 652 millones 941 mil 250 pesos para la delincuencia organizada, lo que contribuye a debilitar sus estructuras financieras y operativas.