$!Marina aseguran arma de fuego y droga en Sonora

Puerto Peñasco, Sonora.- Un vehículo, un arma de fuego y presunta droga fue asegurado en el estado de Sonora por personal de Mando Único y con apoyo a la Guardia Nacional.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Sexta Zona Naval, informó sobre estos hechos.
Esta acción se realizó durante recorridos de disuasión y vigilancia en inmediaciones del poblado Luis B. Sánchez, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, donde personal naval avistó un vehículo que, al percatarse de la presencia de la autoridad, adoptó una actitud evasiva, siendo localizado posteriormente en estado de abandono.
Al efectuar una inspección, se aseguró un vehículo tipo sedán, con reporte de robo, así como un arma larga calibre 5.56 mm con cargadores abastecidos y cartuchos útiles, 133 envoltorios con sustancia con características similares a la metanfetamina y un radio portátil.
Los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de coadyuvar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para contribuir a la seguridad y el Estado de derecho en el país.