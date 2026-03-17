$!Marina aseguran arma de fuego y droga en Sonora

Puerto Peñasco, Sonora.- Un vehículo, un arma de fuego y presunta droga fue asegurado en el estado de Sonora por personal de Mando Único y con apoyo a la Guardia Nacional.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Sexta Zona Naval, informó sobre estos hechos.

Esta acción se realizó durante recorridos de disuasión y vigilancia en inmediaciones del poblado Luis B. Sánchez, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, donde personal naval avistó un vehículo que, al percatarse de la presencia de la autoridad, adoptó una actitud evasiva, siendo localizado posteriormente en estado de abandono.