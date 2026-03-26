Marina atribuye derrame en Golfo de México a buque y chapopoteras naturales

El Grupo Interdisciplinario federal encargado de investigar el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México determinó que la contaminación proviene de tres fuentes distintas: el vertimiento de un buque fondeado frente a Coatzacoalcos, Veracruz, y dos emanaciones de chapopoteras naturales ubicadas en el sureste del país.

La conclusión fue presentada el 26 de marzo por Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina-Armada de México, durante una conferencia de prensa conjunta.

Morales Ángeles precisó que la primera fuente corresponde al vertimiento de un buque que estuvo fondeado frente a las costas de Coatzacoalcos, Veracruz.

Según imágenes satelitales, se detectó una mancha de hidrocarburo alrededor del fondeadero, aunque la Semar no pudo identificar cuál de los 13 buques que se encontraban en esa zona realizó el vertimiento.

Informó que cuatro de esas embarcaciones continúan navegando en aguas mexicanas y están siendo inspeccionadas por la Armada de México, mientras que al resto, que navega en aguas internacionales, se solicitó cooperación para someterlos a revisión y determinar su responsabilidad.

La segunda fuente identificada son chapopoteras naturales localizadas a 5 millas del puerto de Coatzacoalcos, cuyas emanaciones resultaron intermitentes y que al momento de la conferencia se encontraban inactivas, aunque Morales Ángeles advirtió que no podía descartarse que volvieran a emitir contaminantes.

La tercera y más activa fuente son las chapopoteras naturales en la zona de Cantarell, en la Sonda de Campeche, ubicadas a 60 millas de Ciudad del Carmen, Campeche, que el Secretario de Marina señaló como la que mayor volumen de contaminante ha vertido.

”La fuente que sigue activa y creemos que es la que más contaminante ha vertido es la correspondiente a las chapopoteras naturales que están en Cantarell, en Sonda de Campeche, estas chapopoteras tienen una emanación permanente, natural, sin embargo, ha habido un mayor flujo de contaminante en el último mes”, señaló.

Informó que, en coordinación con Petróleos Mexicanos, se instalaron barreras marinas para contener el contaminante en sitio y evitar que continúe llegando a las playas, y que se llevan a cabo revisiones con drones submarinos y buzos para descartar cualquier falla estructural en las plataformas de esa región.

Atribuyó la dispersión del hidrocarburo a lo largo de la costa a los vientos y corrientes marinas con dirección al noroeste, lo que provocó que playas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas registraran la presencia del contaminante.

Según la dependencia, hasta la fecha se han recolectado 430 toneladas de hidrocarburo y se han limpiado 223 kilómetros de playa.

La organización ambiental Greenpeace calculó que el hidrocarburo se extendió a lo largo de 630 kilómetros del litoral, desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco.

Los primeros reportes de chapopote en las costas del Golfo de México se registraron el 2 de marzo de 2026, cuando pescadores de las zonas costeras de Barrillas, Jicacal y Playa Linda, Veracruz, denunciaron la presencia del hidrocarburo.

El material contaminante siguió su avance: para el 9 de marzo había alcanzado Catemaco y Alvarado, y para el 18 de marzo se reportaron avistamientos en el litoral norte de Tamiahua, Tuxpan y Cazones.

En su trayecto, el hidrocarburo afectó áreas naturales protegidas como lagunas, zonas de mangle y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, donde se confirmó la presencia de chapopote.

En Boca del Río y Veracruz se encontraron cuatro tortugas muertas en playas y un delfín.

Morales Ángeles aseguró que las playas de mayor afluencia turística se encuentran limpias y que la población puede acudir con confianza a los destinos costeros durante la próxima temporada de Semana Santa.