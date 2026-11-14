$!Marina conmemora 205 años de la Infantería de Marina al servicio de México

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, conmemoró este 14 de noviembre el 205 aniversario de la Infantería de Marina y reconoció a las generaciones de mujeres y hombres que, con honor, disciplina y lealtad, han contribuido a defender la soberanía nacional y proteger a las familias mexicanas.
Sus antecedentes se remontan al 14 de noviembre de 1821, cuando se planteó la integración de fuerzas permanentes para defender las costas de Veracruz y evitar el contrabando.
Desde entonces, la Infantería de Marina ha evolucionado hasta consolidarse como un cuerpo con capacidades para desplegarse por mar, aire y tierra, en cumplimiento de las misiones de la Armada de México.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que esta conmemoración adquiere especial significado con el decreto expedido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de noviembre, mediante el cual se declara el 14 de noviembre de cada año como el “Día de la Infantería de Marina”.
“Como parte de la Armada de México, este cuerpo contribuye a la defensa de las costas, los puertos y las instalaciones estratégicas del País. Su capacidad de respuesta le permite desarrollar operaciones anfibias y participar en tareas de seguridad y mantenimiento del Estado de derecho, en coordinación con las autoridades competentes”, expuso.
“Para cumplir estas responsabilidades, las y los infantes de Marina reciben preparación física, mental y técnica que les permite actuar en diversos entornos y responder a situaciones de alta exigencia. Su adiestramiento fortalece el desempeño profesional, con respeto a los derechos humanos y apego a los principios que rigen el uso de la fuerza”.
La Secretaría de Marina agregó que su vocación de servicio también se hace presente en los momentos de mayor necesidad, ya que, a través del Plan Marina, participan en labores de rescate, evacuación y auxilio ante emergencias y desastres, brindando apoyo a las comunidades afectadas y contribuyendo a proteger la vida de la población.
“A 205 años de sus antecedentes, la fortaleza de la Infantería de Marina reside en su personal: mujeres y hombres preparados para defender a México y tender la mano a quienes lo necesitan. Con su entrega diaria, mantienen vivo el compromiso de servir a la nación y hacer del honor, el deber, la lealtad y el patriotismo una forma de vida”, sostuvo.