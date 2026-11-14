$!Marina conmemora 205 años de la Infantería de Marina al servicio de México

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, conmemoró este 14 de noviembre el 205 aniversario de la Infantería de Marina y reconoció a las generaciones de mujeres y hombres que, con honor, disciplina y lealtad, han contribuido a defender la soberanía nacional y proteger a las familias mexicanas. Sus antecedentes se remontan al 14 de noviembre de 1821, cuando se planteó la integración de fuerzas permanentes para defender las costas de Veracruz y evitar el contrabando. Desde entonces, la Infantería de Marina ha evolucionado hasta consolidarse como un cuerpo con capacidades para desplegarse por mar, aire y tierra, en cumplimiento de las misiones de la Armada de México.







A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que esta conmemoración adquiere especial significado con el decreto expedido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de noviembre, mediante el cual se declara el 14 de noviembre de cada año como el “Día de la Infantería de Marina”. “Como parte de la Armada de México, este cuerpo contribuye a la defensa de las costas, los puertos y las instalaciones estratégicas del País. Su capacidad de respuesta le permite desarrollar operaciones anfibias y participar en tareas de seguridad y mantenimiento del Estado de derecho, en coordinación con las autoridades competentes”, expuso. “Para cumplir estas responsabilidades, las y los infantes de Marina reciben preparación física, mental y técnica que les permite actuar en diversos entornos y responder a situaciones de alta exigencia. Su adiestramiento fortalece el desempeño profesional, con respeto a los derechos humanos y apego a los principios que rigen el uso de la fuerza”.





