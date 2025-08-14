Marina del Pilar atribuye a ‘temas administrativos’ el retiro de su visa estadounidense

Fue por temas “administrativos” que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, aseguró la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Tras presentarse este jueves al último informa legislativo de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, la morenista apuntó que se encuentra en un proceso para tratar que se le permita de nueva cuenta la entrada a dicho país.

Cuestionada al respecto del reciente retiro de su visa estadounidense, reiteró que fue “por temas administrativos y hay mucho respeto a la soberanía de ese país, pero seguimos con mucha coordinación y comunicación”.

No obstante, Ávila Olmeda, quien fue la única Mandataria estatal que asistió al informe de Fernández Noroña, afirmó que pese a no tener dicho documento migratorio, ella seguía teniendo trato con funcionarios estadounidenses.

“Seguimos trabajando con mucha coordinación con el gobierno de Estados Unidos, mucho respeto siempre, y muy tranquila aquí trabajando con el trabajo de la transformación”, insistió.

La noche del 10 de mayo pasado, Carlos Torres Torres, cónyuge de la Gobernadora de Baja California, anunció que el Gobierno de Estados Unidos le revocó su visa, medida que, según él, también tuvo “consecuencias” para su esposa, sin aclarar si a la Mandataria estatal también le fue revocado el documento por parte de EU.

Asimismo, adelantó que apelaría la medida, y que esto no representaba que hubiera una investigación en su contra.

El 14 de mayo, Ávila Olmeda, a quien el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, aseguró que afirmó que no se necesitaba dicho documento migratorio para gobernar un estado.