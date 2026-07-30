$!Marina del Pilar denuncia a Bonilla por audios filtrados y acusa ‘emboscada psicológica’

Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Baja California contra quien o quienes resulten responsables de la difusión de los audios en los que se le escucha hablar de su visa estadounidense con supuestos intermediarios del FBI y acusó a su antecesor, el ex Gobernador Jaime Bonilla Valdez, de tenderle una “emboscada psicológica” al enviarle a un supuesto asesor que grabó las conversaciones haciéndole creer que le ayudaría a recuperar el documento.

Según el escrito recibido el 27 de julio de 2026 en la Fiscalía Regional de Mexicali, Ávila Olmeda compareció en su carácter de víctima y en su calidad de Gobernadora constitucional, y señaló que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de ultrajes a la autoridad, usurpación de funciones públicas y violencia política contra las mujeres en razón de género, previstos en el Código Penal para el Estado de Baja California, además de los que resulten de la investigación, cometidos en su agravio y en perjuicio de la administración pública y de la confianza en las instituciones.

En entrevista con el diario El País, publicada el 29 de julio, explicó que no puede revelar la identidad del asesor que le envió Bonilla Valdez precisamente por la presentación de la denuncia, la cual se dirige a los delitos que la autoridad determine, pues sostuvo que buscaron intimidarla y que fue violentada al encontrarse sola, sin abogado ni persona alguna que le explicara los planteamientos que le hacían en ese momento.

“Él empieza a plantearme escenarios que no había escuchado antes: cargos, sanciones, habló incluso de extradición, de cartas. Lo sentí como una emboscada psicológica. Fue una emboscada. Le dije: ‘¿De qué me estás hablando? No había escuchado nada de esto’”, relató respecto a la reunión con el enviado del ex Mandatario estatal, ocurrida a mediados de diciembre de 2025.

“Cuando comenzaron a hablar de investigaciones y de una posible extradición, pensé en mis hijos, porque nunca antes me habían planteado algo semejante”, añadió.